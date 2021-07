Blutspendetermine in den Ferien

Am Freitag in Westbevern und am Montag und Dienstag in Telgte kann wieder Blut gespendet werden.

Am Freitag (23. Juli) ruft das Rote Kreuz in Westbevern zur Blutspende auf. Interessierte sind von 16 bis 20 Uhr in der St.-Christophorus-Schule, Engeldamm 6, willkommen. In Telgte finden die nächsten Blutspendeaktionen am Montag (26. Juli) und am Dienstag (27. Juli) jeweils in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im DRK-Zentrum, Steintor 1, statt. Gerade in diesem Sommer, wo nach den Lockerungen wieder Besuche im Schwimmbad, im Eiscafé oder Sport möglich ist, macht sich der DRK-Blutspendedienst große Sorgen, weil die Bereitschaft zur Blutspende deutlich nachlässt. Dabei bleiben Bluttransfusionen für viele Patienten gerade jetzt unverzichtbar, denn auch viele Behandlungen und Operationen, die wegen Corona verschoben worden sind, sollen jetzt nachgeholt werden, heißt es in einer Mitteilung. Weiterhin bittet das DRK alle, die Blut spenden möchten, sich vorab unter www.blutspende.de jetzt den passenden Termin zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards kommen. Blutspenden kann jeder Gesunde ab 18. Spender müssen unbedingt ihren Personalausweis und, falls vorhanden, den Blutspenderausweis.