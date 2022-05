Boden soll erst langsam austrocknen

Das Dröhnen der schweren Baumaschinen kündigt es bereits an. Im Telgter Süden haben die vorbereitenden Arbeiten für das Neubaugebiet zwischen Wolbecker und Alverskirchener Straße begonnen.

Nach Angaben von Tim Jungmann, zuständiger Sachbearbeiter in der Verwaltung, würden auf einem Teilstück zwischen Wolbecker Straße und Kindergarten derzeit Gräben gezogen, damit der feuchte Boden an dieser Stelle trocknen könnte. Denn dieser soll anschließend verwandt werden, um einen Damm für die zukünftige Kreisstraße 50n, das ist die Tangente rund um das Baugebiet zwischen Wolbecker und Alverskirchener Straße, damit aufschütten zu können. So soll der Bodenaushub, der im nördlichen Bereich beim Anlegen von großen Regenrückhaltebecken anfällt, sinnvoll verwandt werden.

Böhmer Bach soll aufgeweitet werden

Auch westlich der Wolbecker Straße wird sich in der nächsten Zeit einiges tun. Der Böhmer Bach soll aufgeweitet werden, um mehr Platz für anfallendes Regenwasser zu schaffen. Dort wird ein renaturiertes Areal entstehen. Gut anderthalb Wochen sind für diese Arbeiten veranschlagt.

In der kommenden Woche findet die Submission der weiteren Tiefbautätigkeiten statt. Die Verwaltung geht davon aus, dass etwa im Juni/Juli mit den Vorbereitungen für die Tangente und weiteren Erdarbeiten begonnen werden kann.

Die ehemalige Hofstelle Bücker wird erst abgerissen, wenn die dort lebenden Fledermäuse ihr Brutquartier verlassen haben. Aktuell gibt es eine entsprechende artenschutzrechtliche Untersuchung. Für Nachfragen hat bereits der Bildstock vor dem Hof gesorgt. Die Stadtverwaltung betont, dass er an anderer Stelle wieder aufgebaut werden soll.