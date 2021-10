Bolle möchte Regenwasser versickern lassen

Die Firma Bolle möchte das Niederschlagswasser, das auf einer an der Hans-Geiger-Straße zum Betriebsgelände hinzugekommenen 3100 Quadratmeter großen Fläche aufkommt, in eine Mulde entwässern. Das wird vom Kreis Warendorf abgelehnt, der fordert, dass das Grundstück an die Kanalisation angeschlossen wird. Da Bolle und der Abwasserbetrieb TEO, der in Telgte für die Abwasserbeseitigung verantwortlich ist, in dieser Frage nicht weiterkamen, trafen sich die Parteien am Mittwochmorgen vor dem Verwaltungsgericht in Münster.

Die Firma Bolle, deren Geschäftsführer Hermann Bolle selbst vor Gericht erschienen war, möchte eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung und Versickerung des auf der asphaltierten Fläche anfallenden Niederschlagswassers erstreiten. Diese wird vom Kreis und vom Abwasserbetrieb TEO mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass für das Grundstück der Klägerin die Möglichkeit eines Anschlusses an die vorhandene Regenwasserkanalisation bestehe.

Für die auf Modulbau spezialisierte Firma Bolle führte deren Anwalt Christian Klöver aus, dass das Wasser ohne nennenswerte Belastung eingeführt werden könne und die Kanalisation dadurch sogar noch entlastet werde. Außerdem entstünden Kosten für den Anschluss von rund 37 000 Euro. Das sei unverhältnismäßig, auch weil das Unternehmen auf besagtem Grundstück schon bald eine neue Halle errichten wolle.

Anwalt Klöver vertrat wegen der Höhe der Kosten und und auch im Sinne der Gleichbehandlung aller Betriebe im Gewerbegebiet – dort gebe es Unternehmen, die ihre Niederschlagswasser versickern lassen dürften – die Ansicht, dass hier wegen eines „atypischen Sonderfalls“ eine Ausnahme gemacht und die Abwasserbeseitigungspflicht an Bolle übertragen werden könne.

Richterin Jana Bozovic konnte hier aber keinen „atypischen Sonderfall“ ausmachen und erklärte: „Es gibt hier keinen Anspruch auf Freistellung von der Abwasserüberlassungspflicht.“

Ein Urteil erging noch nicht. Die Entscheidung soll den Parteien innerhalb der nächsten zwei Wochen schriftlich zugehen.