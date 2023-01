Böller explodiert in Briefkasten

Drei Jugendliche werden von der Polizei gesucht, weil sie einen angezündeten Böller in einen Briefkasten geworfen haben.

Drei unbekannte Täter haben am Samstag gegen 13.45 Uhr einen angezündeten Böller in den Briefkasten einer Firma am Orkotten geworfen. Dieser explodierte und beschädigte den Briefkasten.

14 bis 16 Jahre alt

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: zirka 14 bis 16 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Ein Täter trug eine beige Hose, ein weiterer eine weiße Kapuze und der dritte Täter eine graue Wollmütze. Außerdem hatten sie ein schwarz-orangenes Mountainbike dabei.

Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizei Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, entgegen.