Bosbach kommt zum Neujahrsempfang der Stadt

Eines hatte Wolfgang Bosbach sofort beim Vorgespräch mit Bürgermeister Wolfgang Pieper klar gemacht: „Ich bin immer ein sehr pünktlicher Mensch.“ Das wird die Besucher des Neujahrsempfangs der Stadt, der am 14. Januar ab 17 Uhr im Bürgerhaus stattfindet, sicherlich freuen, noch mehr allerdings wohl die Tatsache, dass es der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Sponsor Volksbank Münsterland Nord wieder gelungen ist, einen hochkarätigen Festredner in die Emsstadt zu holen.