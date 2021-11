Botschaft der Krippen ist zeitlos

Ein wunderschönes Gefühl sei es, so Museumsleitern Dr. Anja Schöne zur Eröffnung der Krippenausstellung, „dass wir nun gemeinsam mit den Krippenschaffenden und Gästen die 80. und gleichzeitig 81. Krippenausstellung eröffnen dürfen. Nahezu zwei Jahre liegen hinter uns, in denen das Museum ganz geschlossen war oder Besucherinnen und Besucher nur mit Anmeldung kommen konnten.“

Eröffnet wurde die Ausstellung von Landrat Dr. Olaf Gericke. „Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0“ lautet der Titel. „2.0“ sei der modernen Sprache der Digitalisierung entnommen, so Gericke, denn eigentlich sollte diese Ausstellung bereits im vergangenen Jahr stattfinden. „Doch wir Westfalen sind standhaft“, so der Landrat: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Die Botschaft der Ausstellung sei zeitlos, sie mache Mut. Gericke zeigte sich zuversichtlich: „Es zieht sich ein Gedanke durch die Krippen: das Zeichen der Hoffnung, Zusammenhalt, Familie und Glaube. Das sind doch am Ende eines so verrückten Jahres die richtigen Botschaften, die wir brauchen.“

Die Geschichte der achtzig Krippenausstellungen seit 1934 ließ Dr. Anja Schöne Revue passieren. Die Tradition von Weihnachtsausstellungen mit Krippen begann 1934 zur Museumsgründung mit der Ausstellung „Die Weihnachtskrippe in der Volkskunst“. Außer in den sechs kriegsbedingten Schließungsjahren gab es jedes Jahr eine Weihnachtsausstellung. Doch die Krippenausstellungen seien in den ersten Jahrzehnten keinesfalls die bedeutendsten Ausstellungen gewesen, so Schöne. Viel mehr Zuspruch erhielten bis Ende der 1960er Jahre die Ausstellungen zum Handwerk, zu Kardinal von Galen oder zur Marienverehrung. Erfreut zeigte sich die Museumsleiterin, dass die Tradition der Krippenausstellungen dem Religio eine bedeutende Krippensammlung bescherte. Das Museum besitzt mittlerweile mehrere tausend Krippen. Dr. Anja Schöne warb für den Besuch der Dauerausstellung: „In diesem Jahr lohnt sich ein Besuch besonders, weil dort eine Krippeninsel mit Krippen aus der Sonderausstellung und neue Krippen zu bewundern sind“, sagte sie und zeigte sich beeindruckt von den vielen Arbeiten. „Die Krippenausstellung hat in der Region, in Deutschland und darüber hinaus in der Szene einen Namen.“

Die 81. Krippenausstellung ist bis zum 23. Januar immer dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Außerdem bietet das Museum zwölf öffentliche Führungen und zwei Familienführungen an. Die Verleihung des Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preises erfolgt am 23. Januar um 15 Uhr.