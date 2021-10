Brainstorming bei „Cocktails, Canapés und mehr...“

„

Cocktails, Canapés und mehr...“, lautet der TItel einer KFD-Veranstaltung in Westbevern, die Anfang Oktober als ein echter Erfolg verbucht werden konnte.

Mehr als zwanzig Frauen sind der Einladung des Planungsteams (Petra Lemmen, Martina Kappelhoff und Christiane Wördemann) gefolgt und haben sich auf „Cocktails, Canapés und mehr...“ eingelassen. Eingelassen trifft durchaus den Kern der Veranstaltung, denn ein besonderer Schwerpunkt lag nicht auf den Cocktails und den Canapés – das „mehr“ weckte eindeutig die kreative Ader der Frauen, dabei ging es um neue Programmideen.

Ideen sprudeln heraus

Den Cocktail gab es zur Begrüßung, köstliche Canapés zur Stärkung in der Pause und das „mehr“ sprudelte bei den Frauen fast wie von selbst. Unter der Moderation von Sandra Cichon (Bildungsreferentin Diözesanverband Münster) ließen sich die Frauen auf ein kreatives Brainstorming der besonderen Art ein. Die Frauen fanden viele Antworten, auch auf die Frage „Was wollte ich schon immer mal mit anderen Frauen in Westbevern machen oder ausprobieren?“. Heraus kam eine bunte Sammlung neuer Ideen und Themen, die alle Frauen begeisterten: Kreative Abende (Sträuße und Kränze binden), Workshops zum Thema „Klimaschutz ganz praktisch im Alltag leben“, Lady‘s Stammtisch, Theater, themenbezogene Wanderungen (Pilze, Kräuter), Karnevalsfeier, Square Dance, Andachten mit biblischen Texten zum Advent oder zur Fastenzeit und noch vieles mehr. In einem waren sich alle Frauen einig: Das Carportglühen und das Radel-Dinner finden nächstes Jahr in jedem Fall statt.

Am 12. Januar findet im Pfarrheim das nächste Treffen statt. Alle Frauen (KFD-Mitglieder und Nichtmitglieder) sind herzlich willkommen, dieses attraktive Programm von Frauen für Frauen weiter zu denken.