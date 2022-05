Brand nach Auffahrunfall

Nach einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 51 zwischen Münster und Telgte geriet in Pkw in Brand. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Nach einem Auffahrunfall vor der Ampel am Rochus-Hospital geriet dieser Pkw nach Zeugenaussagen sofort in Brand. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und löschte das Feuer. Für die Dauer der Lösch- und anschließenden Bergungsarbeiten war die Bundesstraße erst ganz, später teilweise gesperrt. Es kam zu teils erheblichen Staus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Pkw-Fahrer nicht bemerkt, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge stoppten und fuhr auf. Drei Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden am Einsatzort behandelt.