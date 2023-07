Brand nach Blitzeinschlag

Zu einem Brand durch einen Blitzschlag ist es am Sonntagabend in Telgte gekommen. Dabei wurde niemand verletzt, das Haus ist aber vorerst unbewohnbar.

Einsatz für die Feuerwehr in Telgte

Ein Blitzeinschlag sorgte am Sonntagabend für einen Brand in Telgte.

Ein Blitzschlag hat am Sonntagabend zu einem Brand am Heideweg geführt. Nach Angaben der Feuerwehr-Einsatzkräfte sei dieser in ein Nebengebäude eingeschlagen und habe daraufhin durch die Überspannung die Stromverteilung im Haupthaus zum Brennen gebracht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die Feuerwehr war mit den Löschzügen Telgte und Westbevern im Einsatz. Zehn Fahrzeuge und rund 50 Ehrenamtliche waren zeitweilig vor Ort. Dass die ersten Kräfte, die innerhalb kurzer Zeit am Einsatzort waren, aus Westbevern kamen, rührte daher, dass sie gerade wegen der stellenweise starken Gewitterböen einen Einsatz in der Lütken Heide absolviert hatten. Auf der Rückfahrt zum Gerätehaus konnten sie direkt bis Telgte durchfahren.

Nach Angaben von Einsatzleiter Frank Göttker war das gesamte Haus beim Eintreffen der Feuerwehr aufgrund des Brandes in der Stromverteilung stark verraucht. „Der Brandherd konnte schnell im Keller ausgemacht und bekämpft werden“, sagte er. Die Nachlöscharbeiten indes waren etwas zeitaufwendiger.

Da die Elektroversorgung stark beschädigt war und wegen des Blitzschlages und der Überspannung Kabel von der Decke des Hauses hingen, musste erst das Eintreffen eines Mitarbeiters der Stadtwerke Ostmünsterland abgewartet werden. Als das Haus vom öffentlichen Stromnetz getrennt war, konnten die letzten Glutnester gelöscht und Gegenstände aus dem Keller gebracht werden. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden.

Nach Angaben der Feuerwehr ist es aber wegen der starken Rauchentwicklung, die durch sämtliche Räume des Gebäudes gezogen sei, vorerst wohl unbewohnbar. Ein Gutachter soll nun klären, welche Maßnahmen notwendig sind und wie hoch der genaue Schaden ist.