Brettspiel-Klassiker mit lokalen Motiven verschönert

Ein Geschenk wird vermutlich an Weihnachten auf vielen Gabentischen in Telgte und von Telgtern gelegen haben – das Monopoly in der Emsstadt-Edition. Und nicht nur vom Aufbau und den Straßen her ist das Spiel auf Telgte und seine Besonderheiten zugeschnitten, sondern auch von den Bildmotiven. Denn ein ganzer Teil davon stammt von Mitgliedern des VHS-Fotoforums.

Entsprechend stolz sind die Beteiligten auf das Werk und die ersten, sehr positiven Resonanzen. „Das freut einen natürlich, wenn daraus etwas so Schönes wird, das vielen anderen Freude macht“, sagt Siegfried Becker, Gründer und Motor des Fotoforums, im Gespräch. Zusammen mit Veronika Sandmann, Hans-Hubert Martin und Stefan Brauckmann hat er sich um die Bilder und deren Bearbeitung gekümmert und damit Nicolas Rose und seinem Team im Telgter Gewerbegebiet – um ein wenig im Bild zu bleiben – bestens in die Karten gespielt. „Die Zusammenarbeit war hochprofessionell“, sagt der Geschäftsmann, der im Kiebitzpohl eine Firma betreibt, die unter anderem Städte-Monopolys entwickelt und vermarktet.

Die Kontakte zwischen den Hobby-Fotografen und dem Geschäftsmann hat Veronika Sandmann geknüpft. Denn sie ist Nachbarin von Nicolas Rose. Siegfried Becker, der das Fotoforum vor neun Jahren initiiert hatte, nahm danach Kontakt zu Nicolas Rose auf. Allerdings veränderte sich die Aufgabenstellung im Laufe des Projektes. Denn die ursprüngliche Aufgabe, bestimmte Telgter Geschäftsfronten zu fotografieren, war hinfällig, da viele beteiligte Gewerbetreibende und Einrichtungen eigene Fotos zur Verfügung stellen konnten, erinnert sich Siegfried Becker.

Aber die Gestaltung von Verpackung, Spielbrett und Spielkarten war noch offen. Ein kleines Team um Siegfried Becker mit Stefan Brauckmann und Hans Hubert Martin machte sich dann vor rund einem dreiviertel Jahr an die Arbeit.

Die Herausforderung dabei: „Bei der Gestaltung mussten viele Vorgaben berücksichtigt werden. Insbesondere das Spielbrett stand im Fokus. Sollte ein Motiv, wie zum Beispiel die rote Telgte den Mittelpunkt darstellen oder doch eine Collage aus verschiedenen Motiven“, erinnert sich Siegfried Becker.

Um verschiedene Layoutideen prüfen zu können, wurde nicht nur darüber geredet, sondern Versionen in vielen Variationen gestaltet und verglichen. Das Team der Firma „Gomazing.de“ hatte am Ende die Qual der Wahl und wählte unter zehn verschiedenen Alternativen eine Collage aus, die Hans Hubert Martin gestaltet hatte. Martin ist der „Photoshop-Experte“ des Fotoforums.

Die Gestaltung der Box sowie des Spielgeldes übernahm Siegfried Becker, und Stefan Brauckmann steuerte zahlreiche Fotos bei und übernahm für das Unternehmen sogar noch einen Sonderauftrag in Münster. Denn Brauckmann ist ein versierter Drohnenpilot und damit vor allem für Aufnahme aus luftiger Höhe zuständig. Alles natürlich nur nach vorheriger Abstimmung mit den lokalen Verantwortlichen und auf der Grundlage einer entsprechenden Drohnen-Genehmigung der Bezirksregierung. Die hat sich Brauckmann übrigens bereits für den gesamten Regierungsbezirk geholt. „Denn wer weiß, vielleicht sind wir ja noch einmal gefordert“, sagt der versierte Hobby-Fotograf und Drohnen-Spezialist und lächelt dabei vielsagend.

Und auch Nicolas Rose und Siegfried Becker sind beide sehr erfreut, dass die erstmalige Zusammenarbeit so gut geklappt hat und die Telgte-Edition so stark nachgefragt wird. Beide sind sich ebenfalls bereits sicher, dass die kreative Zusammenarbeit fortgesetzt wird.