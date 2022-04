Bridge-Treff unterstützt Zib-Arbeit

1000 Euro haben die Mitglieder des Bridge-Treffs Telgte an Zib gespendet.

Das Spenden hat beim Bridge-Treff Tradition. In diesem Jahr war der Verein Zib („Zusammen ist besser“) an der Reihe. Der Vorsitzende Dr. Arno Lott freute sich über einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Das Geld soll für Aktionen für Kinder verwandt werden. Da der Bridge-Treff seit Jahren unentgeltlich das Pfarrzentrum St. Clemens nutzen kann, spenden die Aktiven um Lieselotte Voß (l.) und Christel Leißing regelmäßig größere Summen.