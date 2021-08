Briefwahl: Schon 600 Anträge

Post von der Stadt haben in den vergangenen Tagen alle wahlberechtigten Sassenberger und Füchtorfer bekommen – beziehungsweise sie werden sie noch bekommen. Denn die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 26. September sind unterwegs. „Die Verteilung läuft. Nur wer bis zum 5. September keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sollte sich deswegen im Rathaus melden“, unterstreicht Wahlamt-Mitarbeiterin Bettina Kockmann.

„Auch dieses Mal gibt es wieder einen Wahlbenachrichtigungsbrief, der durch den Aufdruck ‚Achtung wichtige Wahlunterlagen‘ gekennzeichnet ist“, erläutert Kockmann. Mit dem auf der Rückseite aufgedruckten „Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines“ kann jeder schnell und einfach Briefwahlunterlagen beantragen. „Diese werden nach dem Eingang umgehend an die Adresse der Wahlberechtigten in Sassenberg oder Füchtorf oder auf Wunsch auch an eine abweichende Versandanschrift geschickt“, betonen die Verantwortlichen.

Seit Montag kann in Sassenberg Briefwahl beantragt werden und bis gestern Mittag lagen den Verwaltungsmitarbeitern schon rund 600 Anfragen der insgesamt 10 664 Wahlberechtigten vor. Das zeigt, dass die im Vorfeld beschlossene Aufstockung von zwei auf drei Briefwahlbezirke sinnvoll ist. Deutlich aufgestockt wurde coronabedingt auch die Anzahl der Wahllokale von sieben auf 13.

Es ist auch möglich, die Briefwahlunterlagen online zu beantragen. Ein entsprechender Link ist unter www.sassenberg.de, Stichwort Bundestagswahl, zu finden.

Wer möchte, kann seine Unterlagen im Rathaus, Schürenstraße 17, Zimmer 313 im ersten Obergeschoss, persönlich abholen und zudem direkt vor Ort wählen. Das Briefwahlbüro ist bis zum 24. September zu folgenden Zeiten geöffnet: montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr.

Nach Angaben der Verwaltung ist bei der persönlichen Beantragung der Briefwahlunterlagen grundsätzlich die Vorlage der Wahlbenachrichtigung und eines gültigen Ausweis- oder Passdokuments erforderlich. Die Abholung der Briefwahlunterlagen durch Dritte sei nur bei Vorlage einer Vollmacht möglich. Die bevollmächtigte Person muss mindestens 16 Jahre alt sein und darf insgesamt nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertreten. Eine Vollmacht befindet sich ebenfalls auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Eine sogenannte Vorsorge- oder Generalvollmacht reicht nicht aus.

Weitere Informationen gibt es im Wahlamt bei Bettina Kockmann unter 0 25 83 / 3 09 30 20 oder kockmannb@sassenberg.de sowie unter www.sassenberg.de.