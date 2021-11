Brücke wird komplett gesperrt

Die Voßhaarbrücke wird ab Donnerstag komplett gesperrt. Auch Radfahrer und Fußgänger können dann nicht passieren. Am Wochenende werden die tonnenschweren, neuen Betonkappen an ihren Platz gehievt.

Das tonnenschwere Betonteil war am 5. Juni 2020 auf die Gleise gestürzt. Am kommenden Wochenende werden die neuen Brückenkappen an ihren Platz gehievt.

Die Sanierungsarbeiten an der Voßhaarbrücke in Vadrup werden am kommenden Wochenende fortgesetzt. Die Brücke wird deshalb vom morgigen Donnerstag an komplett gesperrt, also auch für Fußgänger und Radfahrer, teilt Thomas Brungert vom städtischen Bauamt mit. Mit einer Freigabe ist erst nach dem Abschluss der Baumaßnahme zu rechnen.

Glücklicherweise kam kein Zug

Zur Erinnerung: Vor fast anderthalb Jahren, am 5. Juni 2020, war eine Brückenkappe abgebrochen und auf die Gleise gestürzt. Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt kein Zug. Wäre ein solcher in das tonnenschwere Betonteil gefahren, hätte es leicht zu einer Katastrophe kommen können.

Kappen werden an ihren Platz gehievt

Am Donnerstag wird mit dem Rückbau der Holzwand begonnen. Am Freitag werden die neuen Betonfertigteilkappen angeliefert. Ein Mobilkran wird die erste der drei Kappen in der Nacht zum Samstag einheben. In der Nacht zu Sonntag sollen die Kappen zwei und drei an ihren Platz gehievt werden. Bis zum Montagmorgen sollen die drei schweren Betonteile verankert und festgezogen sein.

Da die Geländer und der Berührungsschutz nicht sofort angebracht werden, muss die Brücke bis zum folgenden Wochenende gesperrt bleiben. Beides soll dann aber während der dritten Sperrpause in der Nacht von 27. auf den 28. November installiert werden.

Freigabe unter Umständen am 17. Dezember

Vorgesehen ist, die Asphaltarbeiten noch in diesem Jahr vorzunehmen. Allerdings sei dies, so Thomas Brungert, stark wetterabhängig. Sollten die Arbeiten noch 2021 durchgeführt werden können, ist eine komplette Öffnung der Brücke unter Umständen ab dem 17. Dezember dieses Jahres möglich.

Sollten die Wetterbedingungen aber am kommenden Wochenende sowie in der dritten Sperrzeit derart schlecht sein, dass eine Durchführung der Arbeiten nicht möglich ist, wird die Brücke am 29. November zunächst wieder für den gesamten Verkehr geöffnet. Die Asphaltarbeiten werden dann im kommenden Frühjahr ausgeführt. Dies müsste dann wieder unter Vollsperrung geschehen.