Brückenneubauten unumgänglich

Für 26 Brücken ist die Stadt Telgte verantwortlich. Bei einer Untersuchung wurde deutlich, dass einige schon in die Jahre gekommen sind. Es ist unumgänglich, in den kommenden Jahren mehrere dieser Bauwerke zu erneuern. Ein Beispiel ist die Emsbrücke zwischen Haus Langen und Emshof.

Die Emsbrücke auf dem Weg zwischen Haus Langen und Emshof muss in nicht allzu ferner Zukunft ersetzt werden.

26 Brücken befinden sich im Verantwortungsbereich der Stadt Telgte. Kürzlich hat eine Bestandsaufnahme stattgefunden. Dabei wurde genau hingeschaut, in welchem Zustand die einzelnen Bauwerke sind. Die detaillierten Informationen zu jeder einzelnen Brücke wurden den Mitgliedern des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt in ihrer jüngsten Sitzung präsentiert. Wobei deutlich wurde, dass einige Brücken ihre Lebensdauer bereits überschritten haben, viele aber auch in einem tadellosen Zustand sind.