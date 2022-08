Bücherklau in der Bücherkiste

Irmgard Fischer traute ihren Augen nicht. Denn bei ihrem jüngsten Gang zur Bücherkiste in Westbevern-Dorf blickte sie in nahezu leere Regale. Fast alle der rund 200 Bücher waren weg. Leergeräumt von Unbekannten, die ihre „Beute“ wahrscheinlich mit dem Auto abtransportierten.

„Wer macht so etwas? Ich bin fassungslos und muss mich erst von diesem Schock erholen“, sagt die Westbevernerin, die regelmäßig nach dem Rechten schaut. Inzwischen hat sie ein Schild aufgehängt, auf dem „Leer durch Diebstahl, Anzeige erstattet“ steht. „Dass einige Bücher stehen gelassen wurden, ändert an ihrem Unmut nichts. „Ich habe zwar zahlreiche gespendete Bücher zu Hause, um sie in die Bücherkiste einzusortieren, traue mich aber im Moment nicht, denn auch die könnten erneut in einer Nacht-und-Nebel-Aktion entwendet werden“, sagt sie.

Das Projekt ganz aufgeben kommt für sie trotz des Diebstahls nicht in Frage. Zu positiv seien die vielen Rückmeldungen der Nutzer im Laufe der Zeit gewesen.

Nachdem etwas Gras über die Geschichte gewachsen ist, sollen die Regale wieder gefüllt werden. Irmgard Fischer,

73 90 99, und Anne Papenbrock,

82 97, wünschen sich weitere Spenden, um die Bücherkiste wieder befüllen zu können. Der „Bücherklau“ wurde übrigens bei der Polizei zur Anzeige gebracht.