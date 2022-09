Bummeln und sich verwöhnen lassen

Erntedank ist in Telgte ein besonderer und vielseitiger Tag: Neben Dankgottesdiensten der Kirchengemeinde ist die Emsstadt an diesem Tag auch Treffpunkt für Gäste und Besucher. Denn das Erntedankfest hat in Telgte Tradition, zudem die Veranstaltung der Hanse auf dem Marktplatz und in angrenzenden Bereichen.

„Wer will, kann einerseits den Charme der Altstadt genießen und andererseits bei einer Shoppingtour durch die geöffneten Geschäfte stöbern oder sich durch die Gastronomie verwöhnen lassen“, sagt Norbert Woestmeyer, Leiter der Geschäftsstelle der Telgter Kaufmannschaft.

Der Marktplatz ist am Sonntag (2. Oktober) von 12 bis 18 Uhr der Mittelpunkt, denn dort finden unterschiedliche Angebote statt. So präsentieren sich die Ortsgruppe Telgte des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club), die Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Warendorf und weitere Anbieter. Verschiedene Angebote aus Landwirtschaft und Feinkost komplettieren nach Angaben der Kaufmannschaft das Angebot.

Neben dem Programm auf dem Marktplatz finden in den Geschäften und an Ständen in der gesamten Altstadt verschiedene Aktionen zum Erntedankfest statt, viele Kaufleute warten von 13 bis 18 Uhr mit besonderen Aktionen und Sonderangeboten auf.