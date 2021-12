Bundesweit in der Genuss-Elite

Wenn sich die Tester des Fachmagazins „Der Feinschmecker“ auf ihrer deutschlandweiten Suche nach den besten Cafés und Röstereien befinden, kommen sie an Telgte nicht vorbei, genauer gesagt in der hier beheimateten „Black & Yum Genuss-Rösterei“ mit ihrem Rösterei-Café, der Telgter Kaffee-Bar – und das seit Jahren. Also verwundert es auch nicht, dass die Telgter Profis laut einer Unternehmensmitteilung in Sachen Kaffee und Rösterei erneut „absahnen“ und wiederholt ausgezeichnet werden.

Wo sind die ganz besonderen Genuss- und Wohlfühl­orte? Wo sind die herausragenden Café- und Rösterei-Betriebe zu finden? Genau das verrät das Gourmetmagazin „Der Feinschmecker“ in seiner aktuellen großen Spezialausgabe. Das der Ausgabe beigefügte Taschenbuch offenbart laut der Mitteilung „die verführerischsten Adressen in ganz Deutschland“. Für die Veröffentlichung hat die Redaktion mit seinen Mitarbeitern Unternehmen von Flensburg bis Garmisch unter die Lupe genommen.

Die wichtigsten Kriterien bei der Bewertung

Die wichtigsten Kriterien bei der Bewertung der Kaffeeröstereien waren der Geschmack, die Auswahl an Röstkaffees sowie die Herkunft und Güte der Bohnen. In der Begründung für die Auszeichnung des Telgter Unternehmens, heißt es unter anderem: „Wir probierten etwa den ‚full natural Pacamara‘ aus El Salvador. Wunderbar harmonisch geröstet mit Aromen von Apfel und Heidelbeere mit Würznoten von Thymian und Muskatnuss.“

Inhaber und „Röstmeister“ Reinhold Schmelter ist begeistert: „Es ist für Jan und mich als leidenschaftliche Telgter Kaffeeröster sowie für das ganze Team der Rösterei und des Cafébetriebes eine besondere Ehre und große Freude, erneut die begehrte Auszeichnung als eine der besten Röstereien Deutschlands erhalten zu haben.“ Die Auszeichnung unterstreiche, dass der Röstkaffee aus Telgte auch den hohen Anforderungen der Spezialisten für besondere Gaumenfreuden gerecht werde.