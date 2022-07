Bunte Garten-Deko aus Holz fertigen

Das war eine schöne Geste zum Abschluss: Nele und Annabell übergaben im Namen aller 13 Kinder, die an einer Krink-Ferienaktion teilgenommen hatten, eine große, von allen gemeinsam selbstgefertigte Blume aus Holz als Dank an Albert Laubrock. Laubrock engagiert sich seit vielen Jahren bei den Ferienaktionen des Krink.

Stolz konnten aber auch alle Jungen und Mädchen sein, denn sie konnten jeweils auch selbst eine Blume in verschiedenen Farbtönen vorzeigen.

Albert Laubrock hatte bereits im Vorfeld die Umrisse der Blumen maßgerecht aus einem Holzstück geschnitten. An den Tischen in der Aula der ehemaligen Grundschule in Vadrup verpassten die jungen Teilnehmer den Rohlingen dann den entsprechenden Holzschliff. Anschließend wurden leuchtende Farbtöne aufgetragen. „Das hat Spaß gemacht. Und man hat beim Anfertigen auch selbst mitgeholfen“, freute sich Piet Anhalt.

Das Holz für die Blumen hatte Erna Schweins gespendet. Neben Albert Laubrock, der die Leitung dieser Aktion „Werken mit Holz (Garten-Deko) inne hatte, unterstützten auch Josef Möllers, Franz Rottwinkel und Bernd Tepper die Kinder und Jugendlichen. „Wir sind früher fertig als erwartet. Das spricht für die jungen Teilnehmer“, sprach Laubrock ihnen ein Lob aus. „Uns hat es aber auch Spaß gemacht. Es war eine Teamarbeit, die zu einem erfolgreichen Abschluss führte.“

Weitere kleine Teile aus Holz nahmen die jungen Akteure anschließend mit nach Hause, um das an diesem Tag Gelernte und auch eigenen Ideen umsetzen zu können.

Zwischendurch überraschte Günter Dange, zweiter Vorsitzender des Westbeverner Krinks, die Werkelnden bei ihrer Arbeit mit einem Eis. Das kam bei den heißen Temperaturen wie gerufen, fanden Kinder und Betreuer.

Am 26. August (Freitag) ab 14 Uhr heißt es erneut „Wir reparieren mit euch eure Fahrräder“ in der Fahrradwerkstatt in der alten Vadruper Grundschule im Rahmen der Kreativ-Werkstatt im Ferienprogramm 2022.