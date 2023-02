Buntes Telgte in 90 Sekunden

Ein jetzt abrufbares Imagevideo zeigt die Schönheit der Stadt Telgte in 90 Sekunden.

Mal schwebt man über das Waldschwimmbad, dann wieder über Baumwipfel, danach ist man ganz nah dran an den Blüten der Blumenampeln vom Heimatverein oder am Stadtwappen auf dem Marktplatzbrunnen – ein neues Imagevideo der Stadt Telgte anlässlich des Giros im vergangenen Jahr macht in nur 90 Sekunden richtig Lust auf die Stadt. Ab sofort kann man es auf der städtischen Homepage (www.telgte.de) öffnen und anschauen.

„Die Bilder wurden im Sommer aufgenommen, der knallblaue Himmel, das üppige Grün und der schwimmende Paul machen sofort gute Laune“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Früh morgens machten die Videoproduzenten „Polke & Winter“ ihre Aufnahmen – deshalb sind die Straßen in der Altstadt und die Bahnen des Schwimmbades in dem Video menschenleer.

Mehr Informationen gibt es bei Tourismus + Kultur Telgte, Kapellenstraße 2, 0 25 04/ 69 01 00, E-Mail tourismus@ telgte.de.