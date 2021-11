Bürgermeister abgeführt

Ihren Auftakt in die närrische Session haben die Karnevalisten der KG „Schwarz-Gold“ feucht-fröhlich gefeiert. Denn zur Rathauseroberung und der Schlüsselübergabe am Donnerstagabend gab es einen feinen Nieselregen.

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Karnevalisten ihre „Auferstehung“ nach zweijähriger Pause auf den Vorplatz des Rathauses verlegt. Mit dem Vadruper Fanfarenzug waren sie zuvor durch die Stadt gezogen und hatten sich schon schon mal lautstark bemerkbar gemacht: „Wir sind wieder da!“ Und ihr Sessionsmotto sangen sie zum Schluss gemeinsam: „Eins kann uns keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben.“

Pünktlich um 20.11 Uhr eröffnete Präsident Dr. Harald Jung auf der Rathaustreppe die Session. Für ihn war es die erste öffentliche Veranstaltung. Mit lockeren Sprüchen begrüßte er seine vielen treuen Mitglieder und mit Hermann Niermann, den Ehrenpräsidenten der KG. Dann ließ er es auch schon krachen: Nebelschleier zogen in Richtung Rathaustür. Gefährlich aussehende Gestalten näherten sich dem Eingang. Eine Sturmtruppe wollten mit Gewalt das Rathaus erobern und den Bürgermeister festnehmen. Die Stormtrooper kamen musikalisch dramatisch unterlegt im Nebel zum Vorschein. Sie marschierten, angeführt vom schwarz gekleideten Darth Vader, direkt ins Rathaus. Es dauerte nicht lange, da erschienen sie wieder auf der Rathaustreppe mit dem „gefesselten“ Bürgermeister. Seine Furcht verbarg er hinter seiner weißen Maske. Darth Vader forderte Wolfgang Pieper auf, nicht mehr „grün“ zu denken, sondern nur noch „schwarz“. „Wir werden deine bröcklige Bude, deinen Schreibtisch und deine Seele schwärzen.“

Erbitterter Lichtschwertkampf

Harald Jung als Luke Skywalker forderte „Darth Vader“ auf, den kleinen Rathaus-Imperator loszulassen. Zusammen mit Oliver Hausmann als „Obi-Wan-Haus“ führten sie einen erbitterten Lichtschwertkampf, aus dem „Luke Skywalker“ mit seinem piependen Freund als Sieger hervorging.

„ »Du hast die dunkle Seite der Macht verlassen.« “ Dr. Harald Jung

Wolfgang Pieper war befreit. „Du hast die dunkle Seite der Macht verlassen. Wir können dich zu einem Jedi machen“, lud „Luke Skywalker“ alias Harald Jung den Bürgermeister ein. Doch zuvor forderten sie den Schlüssel zum Tor zur hellen Seite der Macht. Inzwischen waren die Stormtrooper zur guten Seite der Macht übergelaufen. Wer sich hinter den Sturmmasken verbarg, wurde sichtbar, als die Kopfbedeckungen abgenommen wurden. Es waren die Damen der Telgter Stadtgarde, die in diese Rolle „geschlüpft“ waren. Sie tanzten an diesem Abend nicht. Dafür tauchte jedoch Stadtlore Leonie Düttmann im Scheinwerferlicht auf. Sie legte als Geschenk an den Bürgermeister einen schwungvollen Tanz aufs Parkett, der vom im Regen stehende Publikum mit Beifall honoriert wurde. Mit Orden und Blumen zeichnete Harald Jung die Stadtgardeleitenden Agnes Schulze und Laura Duesmann aus. Bei der Prinzessin Ingrid Amshoff bedankte er sich für ihre zweijährige Amtszeit ebenfalls mit Blumen. Einen neuen Prinzen wird die KG in dieser Session nicht nominieren.

Brikett aus geschredderten Banknoten

Der Bürgermeister wurde an diesem Abend reichlich beschenkt: 100 000 Mark erhielt er für die Stadtkasse. Allerdings entpuppte sich das von Oliver Hausmann überreichte Geldpaket als Brikett aus geschredderten Banknoten. Mit einem coronafreien, wärmenden Getränk aus einem großen Fisch wurde die Schlüsselübergabe endgültig besiegelt.

Die nächsten drei Monate haben die Karnevalisten Telgte fest in der Hand.