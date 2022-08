Canyon-Tour beeindruckt Wanderer

Das Interesse an Wanderungen des SV Ems Westbevern nimmt weiter zu. Dieses Mal hieß das Ziel der 23-köpfigen Wandergruppe der Canyon von Lengerich. 15 Kilometer legten sie auf „Schusters Rappen“ in der wunderschönen Gegend zurück. Hautnah wurden sie dabei aber auch mit dem Waldsterben konfrontiert.

Auch dieses Mal starteten die Wanderfreunde am Bahnhof in Vadrup, um 20 Minuten später die Wanderung vom Bahnhof in Lengerich aus zu beginnen. Schnell ließ man die Stadt hinter sich, und der Aufstieg auf den Kamm des Teutoburger Waldes begann. Die Mühen wurden mit schönen Aussichten ins Münsterland belohnt. Es war wieder einmal für alle Teilnehmer ein naturbelassener Weg, den Marie-Theres („Mary“) Brandherm ausgesucht hatte.

Unterwegs konnten sich die Teilnehmer an üppig tragenden Brombeersträuchern bedienen. Da auf der Strecke keine Möglichkeit zur Einkehr gegeben war, hatten alle eine kleine Stärkung dabei, die nach acht Kilometern am mit 202 Metern höchsten Punkt der Wanderung – am Lusthäuschen bei Leeden – allen guttat.

Nach der Pause bot sich den Wanderern ein nicht ganz so schöner Anblick: Hautnah konnten sie das Waldsterben sehen, wobei die Wanderroute 500 Meter lang einem Hindernisparcours glich. Bei Kilometer zwölf erreichte man das eigentliche Ziel der Wanderung: den Canyon von Lengerich. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen Kalksteinbruch, der sich nach seiner Stilllegung mit türkisblauem Wasser gefüllt hat. Heute ist er Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere. „Der Rundgang um den Canyon lohnt immer für einen kleinen Ausflug“, betonte Manfred John.

Bei gut 15 Kilometern auf dem Schrittzähler erreichte die Gruppe, die sich mittlerweile aus Mitgliedern aus Telgte, Ostbevern und Westbevern zusammensetzt, wieder den Bahnhof von Lengerich.

Die Gruppe ist übrigens offen für alle, die Interesse am Wandern haben. Die nächste Wanderung ist für den 3. September (Samstag) geplant.