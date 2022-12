CDU besucht gespannt Parlamentsdebatte

Rund 30 Mitglieder und Gäste der CDU Telgte- Westbevern machten sich auf den Weg nach Düsseldorf. Ziel war der Landtag NRW, zu dem sie auf Einladung des Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier (CDU) aufbrachen.

Debatte verfolgt

Früh am Morgen ging es bereits per Bus in die Landeshauptstadt. Vor Ort angekommen, folgte ein kleiner Rundgang durch die Altstadt, den die Vorsitzende der Ortsunion Telgte, Anne-Katrin Schulte, vorbereitet hatte. Danach kehrten die Christdemokraten laut einer Pressemitteilung zum Mittagessen ein. So gestärkt, folgte der Besuch im Landtag. Nach der Einführung zum Parlament und der Landespolitik, konnten die Gäste auf der Besuchertribüne eine lebhafte Parlamentsdebatte im Plenarsaal verfolgen. Politik live und in Farbe.

Daniel Hagemeier freute sich über den Besuch aus seinem Wahlkreis. Bei einer angeregten Diskussion wurden die Ziele und Positionen der CDU in der schwarz-grünen Regierungskoalition besprochen. Neben der Politik blieb aber auch Zeit für Persönliches. Regelrecht gerührt war Daniel Hagemeier, der an dem Tag des Besuches Geburtstag hatte, als ihn Tonius Hertleif im Namen der Gruppe mit einem plattdeutschen Geburtstagsgedicht überraschte.

„Nach einem Tag vieler interessanter Eindrücke und Erfahrungen trat die Gruppe am späten Nachmittag die Heimreise an“, heißt es abschließend.