Challenge mit vier neuen Städten

Schon im vergangenen Jahr haben die Telgter Läufer gezeigt was in ihnen steckt und haben gemeinsam in der März-Challenge über 13 000 Kilometer zurückgelegt. Jetzt können motivierte Sportler bei einem neuen Kräftemessen gegen Läufer aus Greven, Altenberge, Steinfurt und Havixbeck-Hohenholte antreten.

Die Aktion im vergangenen Jahr hatte alle Erwartungen übertroffen: 13 259 Kilometer hat der Lauftreff Telgte bei seiner März-Challenge gesammelt und ist dabei symbolisch über die Partnerstädte Polanica (Polen) und Stupino (Russland) quer durch Europa und Asien bis in die US-amerikanische Partnerstadt Tomball gelaufen.

Nach diesem fleißigen Aufwärmen und Trainieren sind die Telgter Läufer nun gut gerüstet für ihr neues Kräftemessen, das am heutigen Montag beginnt: In einer vierwöchigen Challenge treten die Telgter gegen Mitstreiter aus Greven, Altenberge, Steinfurt und Havixbeck-Hohenholte an – und jeder, der seinen Wohnsitz in Telgte hat und seine Stadt ganz vorne sehen möchte, kann mitlaufen oder mitwalken und seine Kilometer registrieren.

„Zusammen schaffen wir das“

„Liebe Telgter Walker und Läufer, wir brauchen Euch. Zusammen schaffen wird das“, sagt Mirco Borgmann, Abteilungsleiter des TV-Friesen-Lauftreffs, der die Aktion gemeinsam mit den Lauftreffleitern Bettina Worch und Franz-Josef Wewer koordiniert. Schließlich ist der Wettbewerb nicht nur ein Kräftemessen der Vereine, für das der TV Friesen gemeldet ist. Jeder Club darf Mitstreiter aus seiner Stadt motivieren – sie müssen dazu nicht einem Verein angeschlossen sein, jeder Telgter Läufer oder -walker darf mitmachen – ob allein oder in der Gruppe. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Jeder meldet seine Kilometer tage- oder wochenweise auf der Lauftreff-Homepage. Die TV-Friesen-Läufer starten dazu in diesen Tagen einen großflächigen Aufruf online und in den Medien, auf ihren Social-Media-Kanälen, unter Teilnehmern des vergangenen Jahres und nicht zuletzt bei den eigenen Läufern über den Lauftreff-Newsletter. „Wir sind ein starkes Team und haben schon 2021 gezeigt, was wir gemeinsam können“, sagt Wewer. „Jetzt greifen wir an“, ergänzt Worch mit einem Augenzwinkern.

Jeder kann mitmachen

Zu dieser sportlichen Herausforderung eingeladen worden sind die Läufer von Chris Voll vom Lauftreff Hohenholte, der einst am Telgter Lauftreff teilgenommen hat und damals vom Konzept so fasziniert war, dass er daraufhin einen eigenen Lauftreff in seiner Heimat aufgebaut hat. Die Hohenholter loben nun über den Zeitraum von fünf Wochen einen Pokal aus – gewertet werden die meisten Kilometer und die meisten Teilnehmer.

Auch die Telgter möchten einen Preis ausloben und zeichnen die drei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die die meisten Kilometer zurückgelegt haben, mit Gutscheinen für einen Einkauf in einem Telgter Sportgeschäft aus. Eine Meldung ist bequem im Internet möglich, entweder für die Wochenkilometer (jeweils von Sonntag bis Samstag) oder auch als Einzelmeldung auf www.lauftreff-telgte.de. Dort werden die Läufer ins Meldeportal weitergeleitet und können sich aktuell über den Stand der zurückgelegten Kilometer sowie die Modalitäten informieren. Die Namen werden nicht veröffentlicht oder weitergegeben. „Wer nicht alleine laufen möchte, kann auch dienstags oder donnerstags zum Lauftreff kommen”, wirbt Mirco Borgmann weiter.