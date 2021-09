Clowns, Artistenund Akrobaten

Der Mitmach-Zirkus ist da. Das große Zelt wurde bereits am Wochenende aufgebaut. Am Freitag gibt es zwei Zirkusvorstellungen der Schüler für Eltern Verwandte Freunde und Förderer.

„Der Zirkus kommt! Eine Schule – ein Projekt – eine Gemeinschaft!“ So lautet das Motto für den großen Mitmachzirkus für alle Kinder der ersten bis vierten Klassen der Grundschule Westbevern. Das Gemeinschaftsprojekt von Förderverein und Einrichtung findet seit Montag bis zum kommenden Freitag auf dem großen Schulgelände statt.

Die Vorbereitungen mit dem Aufbau des großen Zeltes wurden bereits am Samstag und Sonntag durchgeführt. Mehr als 60 Helferinnen und Helfer aus dem Kreis der Elternschaft und vom Förderverein beteiligten sich an den Arbeiten. Am Montag fand durch die Artistenfamilie Jonny Caselly jun. eine Einweisung der Jungen und Mädchen statt. Am Dienstag ging es dann richtig los. Die Kinder sollen entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten Zirkusnummern aus den Bereichen Artistik, Akrobatik und Clownerie kennenlernen und beim Einüben der einzelnen Vorführungen ihr Selbstvertrauen stärken, spielerisch neue Fähigkeiten entdecken und vor allem Spaß haben.

Als Lohn der Bemühungen finden zum Abschluss der Projektwoche zwei Zirkusvorstellungen für Eltern, Verwandte, Freude und Förderer statt. Diese beginnen am kommenden Freitag um 14 und 18 Uhr im großen Zelt. Der Förderverein öffnet eine Cafeteria.

Das Zirkusprojekt musste coronabedingt um ein Jahr verschoben werden. Umso größer ist nun natürlich die Freude bei allen Beteiligten, dass es jetzt möglich ist. Auch für die Artistenfamilie Jonny Caselly jun. ist es eine Genugtuung, nach 18 Monaten wieder eine Schulveranstaltung ausrichten zu dürfen.