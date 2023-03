Comedy mit Tiefgang und Ukulele

Im Radio sprach sie mehr als zehn Jahre lang die Angela Merkel in der Kanzlerinnen-Soap „Angie – Die Queen von Berlin“. Und auch sonst ist Martina Brandl in der Comedy-Szene alles andere als eine Unbekannte. Nun kommt sie nach Telgte

Martina Brandl tritt am 10. März im Bürgerhaus auf

Martina Brandl ist am kommenden Freitag im Bürgerhaus zu Gast. Olli Haas

Martina Brandl ist Kabarettistin, Musikerin und Schriftstellerin. Sie ist bekannt aus TV-Sendungen wie „Ladies Night“ und moderiert – als einzige Frau – regelmäßig bundesweit in allen Quatsch Comedy Clubs. Im Radio sprach sie mehr als zehn Jahre lang die Angela Merkel in der Kanzlerinnen-Soap „Angie – Die Queen von Berlin“. Neben vielen Kurzgeschichten schrieb sie drei Romane, von denen „Halbnackte Bauarbeiter“ und „Glatte runde Dinger“ zu Bestsellern wurden. Nach einigen coronabedingten Verschiebungen tritt sie am Freitag (10. März) mit ihrem Programm „brand(l)neu“ im Bürgerhaus auf. Noch gibt es Tickets.

Lieder und Geschichten

Das Publikum kann sich auf einen Abend voller neuer Lieder und Geschichten freuen. Und durch die fast zweijährige Tourpause sei, so die Stadt Telgte in ihrer Ankündigung, unerwartet etwas noch Größeres entstanden. Die kongeniale Kunstwerkstatt Rosengarten/Brandl hat sich während des Lockdowns neu erfunden und die Komikerin, Sängerin und Schriftstellerin Brandl geht nach zwölf Jahren endlich wieder in Originalbesetzung auf Tour mit ihrem Partner, dem Pianisten, Komponisten und Arrangeur Martin Rosengarten.

Spagat zwischen Blödelei und Gesellschaftskritik

Trotzdem gibt es im zehnten Soloprogramm der TV-bekannten Kleinkunstpreisträgerin und Bestseller-Autorin kein Männerbashing, Bodyshaming, keine Apfelschnitzmütter und auch keine Nummer über die letzte Prostatavorsorgeuntersuchung. Stattdessen spielt Frau Brandl Ukulele und Thelevi, ein Instrument, das kaum jemand kennt. Martin Rosengarten steht an Tasten und Loop-Machine.

Das Duo schaffe mühelos den Spagat zwischen Blödelei und Gesellschaftskritik, Kunst und Kommerz. Brandls Fazit: „Kabarett muss nicht belehrend sein und Comedy kann Tiefgang haben.“ Tickets gibt es bei www.reservix oder bei Tourismus + Kultur. Sie kosten im Vorverkauf 21 (beziehungsweise 19,50 Euro ermäßigt), an der Abendkasse 23 beziehungsweise 21,50 Euro.