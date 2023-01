Container für 30 bis 35 Personen

Die Stadtverwaltung möchte in der Diskussion um mögliche Standorte von Flüchtlingsunterkünften einige Fakten klarstellen. Im Bezug auf den ehemaligen Recyclinghof war es zu Irritationen gekommen.

Anfang Dezember habe die Stadtverwaltung bei einem Ortstermin am ehemaligen Recyclinghof die unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner darüber unterrichtet, dass auf der städtischen Fläche am Standort Flaßkamp/Daniel-Fahrenheit-Straße Wohncontainer zur Unterbringung von 30 bis 35 Geflüchteten errichtet werden sollen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Rat hatte dafür im Jahr 2022 die erforderlichen Finanzmittel bereitgestellt, so dass die entsprechenden Genehmigungen eingeholt und Aufträge erteilt werden konnten.

"Bis zu 60 Personen“ an diesem Standort?

Für Irritationen unter den Anliegern habe nun eine Aussage des Kreisbauamtes Warendorf vom vergangenen Freitag gesorgt, wonach „bis zu 60 Personen“ an diesem Standort ein Dach über dem Kopf finden sollten. Die Stadtverwaltung Telgte stellt dazu klar: „Es bleibt bei den im Dezember mit den Anliegern besprochenen Rahmenbedingungen. Am Standort Flaßkamp/Daniel-Fahrenheit-Straße werden im März/April 16 Wohncontainer für etwa 30 bis 35 Personen errichtet, um dort Geflüchteten eine Wohnunterkunft zu bieten.“ Die Zahl 60 sei eine theoretische Zahl aus den Bauantragsunterlagen. „Diese Zahl hat aber nichts mit der tatsächlichen Belegung zu tun, die die Stadt für angemessen hält“, ergänzt Fachbereichsleiter Stefan Klein-Ridder.

Man habe, so Klein-Ridder, der Nachbarschaft im Dezember auch erläutert, dass diese Wohneinheiten nach und nach belegt und die Bewohner dort vom Rathaus-Team aus Hausmeistern und Sozialarbeitenden begleitet werden. „Wir bedauern die entstandene Irritation“, so Bürgermeister Wolfgang Pieper. „Aber wir sollten das Verfahren für diesen Wohnstandort wie an jedem anderen mit Ruhe und Umsicht angehen, ein permanenter Alarmismus hilft da nicht weiter.“