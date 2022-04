Cooler Sound ist garantiert

Das für 2021 geplante Jubiläumskonzert der Big Band der Musikschule soll nun endlich am Sonntag (8. Mai) stattfinden.

Bereits seit einiger Zeit sind die Mitglieder der Big Band der Musikschule dabei, für das Konzert am 8. Mai zu proben.

Allmählich beginnt der Endspurt für das Jubiläumskonzert der Big Band der Musikschule. Das bereits für 2021 geplante Konzert kann nun endlich am Sonntag (8. Mai) ab 18 Uhr im Bürgerhaus stattfinden, heißt es in der Einladung der Veranstalter. Big Band-Leiter Dieter Kuhlmann und über 25 Jugendliche und Erwachsene sind nach eigenen Angaben schon in „bestechender Frühform“.

Weiterhin wird aber kontinuierlich jeden Montagabend fleißig geübt. „Es ist toll zu erleben, wie jeder hier sein Bestes gibt und seine Kollegen auch mit Tipps und Hinweisen unterstützt“, schreibt die Musikschule in einer Pressemitteilung.

Voller Begeisterung und Elan

In einer nach eigener Darstellung rundherum entspannten Atmosphäre arbeiteten die Musikerinnen und Musiker mit viel Begeisterung und Elan an einem Programm für dieses Konzert, zu dem alle Interessierten eingeladen sind.

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens wird die Big Band die Zuhörer mit Klassikern der Swing-Ära, Bossa-Nova, Soul und Rock-Jazz unterhalten. Von Count Basie, Billy Joel, Glenn Miller und weiteren Musikgrößen ist alles zu hören, was den Jazzfan begeistert. „Die Mischung aus coolem Sound und musikalischer Begeisterung wirkt ansteckend“, heißt es weiter.

Breitgefächertes Programm

Dieter Kuhlmann bringt nach Angaben von Musikschulleiter Gregor Stewing „das breitgefächerte Repertoire der Big Band mit professioneller Hand musikalisch auf den Punkt. Ihm gelingt es, bei den Proben eine Atmosphäre zu schaffen, bei der das Musizieren Freude macht. Auch wenn fast alle Hobbymusiker sind, vermittelt er ihnen ein Gefühl, kleine Benny Goodmans zu sein, heißt es in einem Text.

So sei es auch erklärlich, dass der musikalische Funken von Generation zu Generation weitergegeben werde, Jugendliche nachrückten und sich die Bandmitglieder gegenseitig musikalisch inspirierten.

„Genießen Sie einen Abend in gepflegter Jazzclub-Atmosphäre mit der Big Band der Musikschule“, heißt es am Ende der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Eine Spende ist willkommen.