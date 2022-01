„Crash Kurs“ soll sensibilisieren

Team der Verkehrssicherheitskampagne zum Besuch am Gymnasium

Das Team der Verkehrssicherheitskampagne war am Montag zu Gast am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium, um die Jugendlichen für ein ordnungsgemäßes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Der Name war Programm, als beim Crash-Kurs für die Schülerinnen und Schüler der Q2 am Montagmorgen Verkehrssicherheitsberater Richard Rauer und sein Team das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium besuchten. Nach dem Ausfall der Veranstaltung zur Fahrsicherheit und Unfallprävention in den vergangenen zwei Jahren freute sich auch Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove darüber, dass diese wichtige Präventionsveranstaltung stattfinden konnte.

Die Schulleiterin hob die Verantwortung der Jugendlichen – viele unter ihnen Fahranfänger – im Straßenverkehr hervor. Sie bedankte sich auch bei der Sicherheitsbeauftragten der Schule, Christiane Conze, und übergab dann an das Team der Verkehrssicherheitskampagne.

Unfälle mit Todesfolge

Zuerst wurde ein Video mit Bildern von Unfällen aus dem Kreis Warendorf gezeigt, die meisten mit Todesfolge. Danach stellte Polizeihauptkommissar Rauer mehrere Mitglieder der sogenannten Rettungskette vor: Marc Westbomke von der Polizei, Manuel Sommer von der Feuerwehr und Notfallseelsorger Friedrich Vogelpohl berichteten den jungen Zuhörern von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Arbeit am Einsatzort, dem Auffinden der Opfer sowie der Benachrichtigung der Angehörigen. „Es gibt nichts Schlimmeres, als fremden Eltern zu sagen, dass ihr Sohn nie wieder nach Hause kommen wird”, erzählte Polizeihauptkommissar Marc Westbomke.

Alle drei Referenten appellierten an die Schüler, ihrer Verantwortung beim Autofahren nachzukommen. Besonders auf die Gefahren von Alkohol oder Smartphone am Steuer sowie Überheblichkeit gerade bei unerfahrenen Fahranfängern machten die Fachleute aufmerksam.

Bericht eines Opfers

Zum Abschluss der Veranstaltung berichtete Beate Berkhoff junior, die selbst 1999 unverschuldet Opfer eines schweren Verkehrsunfalls wurde, von ihren Erfahrungen. Wie schwer es für die Angehörigen der damals 19-Jährigen war, als sie mit unzähligen schweren Verletzungen, darunter einem Genickbruch, im Koma lag, erzählte zudem eindrucksvoll ihre Mutter, Beate Berkhoff senior.

Nach den beeindruckenden Vorträgen bedankten sich Lehrer und Schüler bei den Mitgliedern des Teams, bevor sie sich nach einer kurzen Pause zu einer Nachbesprechung des Gesehenen trafen. Es gab einiges zu erörtern.