Crêpes, Babykleidung und mehr

Vorweihnachtliche Stimmung ist an den kommenden vier Donnerstagen auf dem Vadruper Wochenmarkt inklusive. In zwei Hütten bieten die Beschicker ihre Waren an.

Mit zwei Weihnachtshütten auf dem Wochenmarkt, als Ersatz für den abgesagten Vadruper Weihnachtsmarkt, will der Westbeverner Krink zumindest für ein wenig vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Sie werden anlässlich des Vadruper Wochenmarktes auf dem Brinker Platz aufgestellt. Verschiedene Anbieter werden an den Markttagen an vier Donnerstagen (25. November, 2. , 9., und 16. Dezember) anwesend sein, um in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr ihre Waren anzubieten.

„Das Interesse war groß, dieses Angebot anzunehmen. Ein Beschicker kommt sogar aus Marl,“ sagte Franz Rottwinkel vom Krink. Der Kindergarten Sternenzelt backt Crêpes, Hugo Imholt aus Ostbevern kommt mit seinen Holzschnitzarbeiten, „Urlaub und Pflege“ aus Telgte ist dabei – um nur einige der Beschicker zu nennen. Die jeweiligen Angebote:

25. November: Der Förderverein der Grundschule backt Waffeln; Petra Schley bietet selbst gestrickte Socken und mehr an.

2. Dezember: Familie Baumann ist mit Lederprodukten vertreten; Familie Crimpe ist mit Halssocken für Erwachsene und Kinder sowie Babysachen mit von der Partie.

9. Dezember: Hugo Imholt bietet Holzschnitzereien an; „Urlaub und Pflege“ ist ebenfalls vertreten.

16. Dezember: Kita Sternenzelt backt Crêpes; Familie Guddorf bietet Körnerkissen und Schals an.