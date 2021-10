„Da muss man einfach dabei sein“

„

Stallmeisterschaft!“: Das klingt bei den Fahrsportlern des RFV Gustav Rau Westbevern und ihren Familien, Freunden und Bekannten wie Musik in den Ohren. „Da nimmt man sich Zeit und muss einfach dabei sein,“ brachte es einer der 15 Teilnehmer, die bei der Neuauflage am vergangenen Samstag dabei waren, auf den Punkt. Das Fazit: Alle sind mit Begeisterung mit von der Partie. Ein Mix aus Gelände und Kegelfahren sowie heiteren Geschicklichkeitsspielen sorgt für viel Abwechselung. Kurz: Die Stallmeisterschaft ist der Jahreshöhepunkt und Abschluss der Saison – ein echtes Highlight also.

Und ein weiteres Plus: Endlich konnten sich die Fahrsportler wieder treffen unter Einhaltung der Corona -Vorgaben. Und das war auch unproblematisch, fand doch das Treffen in freier Natur statt.

Echtes Saison-Highlight

Bei der Vielfältigkeit der Aufgaben blieb die Spannung bis zum letzten Anschlag erhalten. Die ersten Starter begaben sich um 13. 30 Uhr auf die rund zwölf Kilometer lange Strecke. An den insgesamt sechs Stationen mussten unter anderem versteckte Gegenstände gesucht und kleine Spiele bewältigt werden. Zum Abschuss war noch einmal der Teamgeist der Teilnehmer gefragt, denn die Beifahrer mussten den zu fahrenden Kegelparcours mit dem Werfen von Dartpfeilen vorgeben. Die Vorjahressieger Michael Gausepohl mit Beifahrer Tim Kolkmann mussten die Neuauflage organisieren und trafen dabei den Geschmack der Gespannfahrer. Es gab viel Lob von allen Seiten. Nach dem Wettkampf und einer Stärkung sowie kühlen Getränken wurde das Geheimnis um das Siegerteam und das der Nächstplatzierten gelüftet. Ein sportliches und auch faires Familienduell schlug in der Endabrechnung zu Buche. Stallmeister 2021 wurde Sandra Schulze-Temming Hanhoff mit ihrem Team. Ihr Ehegatte Aloys Schulze Temming-Hanhoff mit seiner Besatzung kam auf dem zweiten Platz. Gefolgt von Andrè Schulze Hobbeling und Team auf dem dritten Rang. „Die Stallmeisterschaft war ein voller Erfolg,“ sagte Michael Gausepohl, der obendrein auch Fahrsportbeauftragter des RFV „Gustav Rau“ ist. „Ich danke allen, die unterstützend an dieser Veranstaltung mitgewirkt haben.“