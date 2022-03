Damen haben ihren eigenen Zug

Seitdem die Möglichkeit für die Frauen besteht, Mitglied im Schützenverein Westbevern-Vadrup zu werden, machen sie mobil. Mit der Gründung einer Damengarde, die am Samstagabend bei einem Kennenlernabend in Piesers Gasthaus vollzogen wurde, setzten sie einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Vereins.

Bei den anstehenden Veranstaltungen – insbesondere beim traditionellen Schützenfest der Vadruper – sind die Damen also eine Bereicherung. Das gilt nicht nur beim Präsentieren als eigener Zug, sondern auch beim Vogelschießen zur Ermittlung einer Damenkönigin. Das soll schon beim diesjährigen Schützenfest des Schützenvereins vom 10. bis zum 12. Juni in „Wiegerts Büschken“ der Fall sein. Dabei zeigen sich die Mitglieder der Damengarde in einer Uniform.

Für die Gründungsmitglieder und weitere Interessierte Frauen ab 16 Jahren, die sich dazu entschließen, noch in diesem Jahr der Damengarde beizutreten, übernimmt der Schützenverein die Kosten für die Anschaffung von Weste und Halstuch.

Am 15. April wird es ein Training zum Marschieren in Reihe und Glied zusammen mit der Ehrengarde geben. 20 Frauen – vier traten noch beim Kennenlernabend ein – bilden eine gute Basis für die Zukunft, in der sie auch die Vorhaben und Aktivitäten des Vadruper Schützenvereins unterstützen. So wie es vor ein paar Wochen schon beim Arbeitseinsatz auf dem Schützenplatz der Fall war.

„Wir wollen alle über die reine Mitgliedschaft hinaus zum Wohle des Vereinslebens“ mit anpacken, bekräftigten die Frauen erneut.

Zu Beginn des Kennenlern­abends der Schützenmädels, der in harmonischer Atmosphäre verlief und auch gespickt von Ideen und Anregungen war, kam man schnell überein, als Frauengarde einen eigenen neuen Schützenzug zu bilden.

Der Anstoß, einen weiteren Schützenzug ins Leben zu rufen, erfolgte in Eigenregie der Frauen. Es folgte dann auch ein Gespräch mit dem Vereinsvorstand, der die Neugründung mit Freude wahrnahm – und entsprechend unterstützt. „Tolle Sache – wir sind stolz auf die Eigeninitiative der Frauen“, unterstrich der Vorstand bei der Generalversammlung.

Die Teilnahme von Schriftführer Karl-Heinz Cieslik, Darius Markfort (Zugführer der Ehrengarde) sowie Sascha Markfort-Wiegert am Kennenlernabend der Schützenmädels unterstrich die Unterstützung für die Frauen bei der Gründung ihres eigenen Schützenzugs.

Es war – da waren sich alle einig – insgesamt ein erfolgreicher Abend. Alle hatten Spaß und freuen sich über die Neuerung, die auch eine Herausforderung darstellt, „die wir alle gerne annehmen“, so Laura König und Mara König, die Ansprechpartnerinnen für die neu gegründete Damengarde im Schützenverein Westbevern- Vadrup sind.