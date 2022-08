Dank für Einsatz beim Großfeuer im Gewerbegebiet

Ein Großfeuer im Gewerbegebiet Kiebitzpohl vernichtete am 12. August die Lagerhalle der Firma Kurz Ebert im Gewerbegebiet Kiebitzpohl. Dank des schnellen Eingreifens von rund 120 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr konnte wie berichtet Schlimmeres und ein Übergreifen auch auf angrenzende Firmengebäude – wie auf das der Tischlerei Brandmann – verhindert werden. Bei den Löscharbeiten wurden keine Personen verletzt.

Johannes Ebert und Markus Brandmann bedankten sich jetzt bei einem Treffen auf dem Gelände der Firma Ebert an der Hans-Geiger-Straße beim Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Telgte, Lutz Mahler, für die großartige Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr. „Das war ein unglaublich schneller und erfolgreicher Einsatz“, lobten sie das schlagkräftige Feuerwehrteam. „Wir wissen, was wir durch den Feuerwehreinsatz auch gewonnen haben“, betonten die beiden Unternehmer gegenüber Mahler. „Wir sind der Feuerwehr so dankbar.“

Aufruf zur App-Nutzung

Zur Förderung der Feuerwehrjugend überreichten Markus Brandmann und Johannes Ebert eine Spende in Höhe von 2000 Euro. Dieses Geld soll der Förderung der Jugend innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr zugute kommen. Lutz Mahler betonte dabei, wie wertvoll die Ausbildung junger Menschen für die Feuerwehr sei: „Wir suchen feuerwehrbegeisterte Kinder und Jugendliche, die bei uns mitmachen. Sie haben bei uns ideale Voraussetzungen, um später bei der Freiwilligen Feuerwehr einzusteigen.“

Bei der Spendenübergabe wies Lutz Mahler auch darauf hin, wie unentbehrlich es sei, dass alle Bürger die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereitgestellte App für Smartphones nutzen. Diese diene auch dazu, der Bevölkerung wichtige Warnmeldungen – wie etwa den Brand bei Ebert – zukommen zu lassen.