Dankbar für die Aufnahme

Ukrainerin hat Brief an die Öffentlichkeit geschrieben

Telgte

Svitlana Kulyk ist dankbar dafür, dass sie weit ab vom Krieg in ihrer Heimat ein sicheres und vor allem gastfreundliches vorübergehendes Zuhause gefunden hat. Auf Russisch hat sie einen Brief an die Telgter geschrieben, in dem sie Danke sagt. Dankbar sind auch die anderen Flüchtlinge, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion versichern.

Von Andreas Große Hüttmann