Das „Bull's Eye“ fest im Blick

Jonas, Felix und Janick konnten es kaum erwarten, um die ersten Pfeile auf die neue elektronische Dartscheibe zu werfen. Möglich gemacht hatte die sportliche Betätigung der Verein selbstständiger Handwerker und Gewerbetreibender (HGV) Westbevern.

Der hatte den erforderlichen Betrag für den Kauf aus ihrem Weinfest abgezweigt. „Für die Kinder und Jugendlichen haben wir gerne die Unterstützung mit dem Kauf einer Dartscheibe mit dem notwendigen Zubehör vor Ort getätigt. Der Nachwuchs liegt auch uns am Herzen“, sagte Dr. Michael Beyer, Mitglied des Vereins, der das Spielgerät am Dienstagabend im Gruppenraum in der ehemaligen Grundschule in Vadrup im Beisein von Melanie Haberecht (Westbeverner Krink) und Jens Micke (Jugendwerk Telgte) sowie den Jugendlichen übergab. Der Krink und das Jugendwerk Telgte kooperieren in enger Verbindung in Sachen Jugendarbeit und haben bereits einige Aktivitäten durchgeführt.

„Die Dartscheibe ist ein passendes Geschenk“, lobten die Verantwortlichen und Jugendlichen und bedanken sich bei Dr. Michael Beyer vom Verein der selbstständigen Handwerker und Gewerbetreibenden (HGV) − auch als Handwerkerverein bezeichnet