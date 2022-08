Das Haus mit erstem Leben erfüllt

Das Handwerk des Blaudruckers sowie Blau- oder Schönfärbers hatte historisch zwar mit dem feuchten Element in Form von Färbeküpen, Laugen- und Säurebädern zu tun, aber es lässt sich schon sagen, dass das „Blaufärberhaus Memmesheimer“ seine Feuertaufe bestanden hat, schreibt Dr. Thomas Ostendorf, Schriftführer des Heimatvereins.

Der Vorstand hatte die Mitglieder zum ersten Kennenlernen des neuen Vereinsdomizils eingeladen. Mehr als 150 Gäste folgten der Einladung zum Besuch und erfüllten das Haus mit fröhlichem Leben.

„Das feuchte Element kam dann am Sonntagnachmittag, dem zweiten Tag mit offener Tür, in Form von münsterländischem Regen zur Geltung, aber auch das bewältigten Haus und Hof dank der Vorbereitungen bestens“, so Ostendorf in einem Resümee der Verantwortlichen.

Die Zufriedenheit der Vorstandsmitglieder war auf ihren Gesichtern zu sehen. „Es ist optimal gelaufen. Die Mitwirkung im Heimatverein war toll. Alle waren bestens zufrieden und vom alten Haus mit dem schönen Garten mitten in der Altstadt begeistert“, zieht die Vorsitzende Margareta Große Kleimann Bilanz.

Kassierer Willi Hemann drückte die Meinung aller Verantwortlichen aus: „Wir können nicht oft genug sagen, wie froh wir sind, dieses Haus in der Altstadt für unsere Vereinsarbeit zu haben. Es eröffnet uns ganz neue Wege.“ Und Ursula Große Jäger ergänzt: „Wir hoffen alle, dass sich der Erfolg dieses Wochenendes viele Jahre fortsetzt.“

Das „Blaufärberhaus Memmesheimer“ an der Münsterstraße ist in diesem Jahr 350 Jahre alt geworden. Benannt ist es nach seinem Stifter Dr. Paul Artur Memmesheimer, der kürzlich verstorben ist. Dem Heimatverein wird es von der Stiftung Kleines Bürgerhaus in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Stadt zur Verfügung gestellt.

Innen ist zu sehen, wie ein kleines Bürgerhaus in Telgte um das Jahr 1840 gegliedert und eingerichtet war. Im 19. Jahrhundert hatte dort ein Blaudrucker gearbeitet, was beispielsweise noch mit drei im Boden eingelassenen Färbeküpen zur Anschauung kommt. Der damalige Hof hinterm Haus hat sich zu einem kleinen Garten gewandelt, in dem rund 40 Gäste Platz finden. Am vergangenen Wochenende wurde der Platz auch benötigt, denn im Haus waren alle Tische und Stühle besetzt. Denn neben vielen Infos gab es auch Kaffee und Kuchen.

Die offizielle Übergabe mit den Vertragspartnern der Stiftung, der Stadt und Vertretern des Heimatvereins wird am kommenden Sonntag vollzogen.