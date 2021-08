Bereits seit einigen Jahren gibt es im TV Friesen Telgte eine Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). „Das ist ein Erfolgsmodell und entlastet die ehrenamtlichen Trainer im Verein“, zeigt sich die Vorsitzende Gudrun Busch von dem Konzept überzeugt. Sie freut sich, dass ab sofort Lukas Nahrup – bereits als sechster FSJler – seine Stelle antritt.

„Mit der Einrichtung der FSJ-Stelle können wir auch im Bereich des Nachmittagstrainings eine kontinuierliche Arbeit anbieten“, gibt Gudrun Busch schon mal die Einsatzrichtung vor.

Aufgrund des zunehmenden Schulunterrichts in den Nachmittagsstunden fällt es den Vereinen immer schwerer, geeignete Trainer für den Kinder- und Jugendbereich zu finden. Mit dem FSJ will der TV Friesen insbesondere das Nachmittagstraining professionalisieren und verstetigen. Organisiert wird der Freiwilligendienst im Sport durch den Landessportbund NRW. Finanzieren muss es allerdings der Verein selbst.

Lukas Nahrup ist im Verein kein Neuling. Der 18-Jährige spielt schon seit vielen Jahren Handball und ist aktuell auf dem Sprung in die erste Mannschaft. Zunächst wird er unter anderem die Verwaltung in der Neuorganisation aller Kurse und Gruppen nach der langen Corona-Zwangspause und natürlich die Handballabteilung bei den Übungsstunden am frühen Nachmittag unterstützen. Über den Landessportbund wird er dazu kurzfristig eine Übungsleiterausbildung absolvieren. Ein weiterer Schwerpunkt wird in der Betreuung des Eltern-Kind-Turnens liegen. Außerdem unterstützt er in den nächsten Monaten die Turn- und Badmintonabteilung.

Aber auch in der Verwaltung des Vereins wird er eingesetzt. In der Geschäftsstelle wird an zwei Vormittagen präsent sein. Die Vorbereitung von Veranstaltungen gehört ebenso zu seinen Aufgaben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Lukas Nahrup in der Offenen Ganztagsschule im Grundschulbereich vorgesehen.

Lukas freut sich auf seine Aufgaben: „Die Handballabteilung und das Jugendtraining kenne ich ja schon seit einigen Jahren. Jetzt freue ich mich darauf, in anderen Abteilungen helfen zu können.“