Stadt Telgte kann Bahnübergang östlich des Jägerhauses nicht schließen

Die Rasengitterstein am Rand sind verlegt, die verdichtete Schotterschicht ist eingebaut, die Tragschicht wird seit Dienstag aufgebracht. Die vier Zentimeter dicke Fahrbahndecke soll in ein bis zwei Wochen folgen. Das heißt, über das neue Veloroutenstück zwischen dem Rochus-Hospital und dem Jägerhaus werden schon in Kürze die ersten Zweiräder rollen. Was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass diese an dem kleinen ungesicherten Bahnübergang östlich des Jägerhauses ankommen werden – und diesen unter Umständen nutzen, um dort die Schiene und die Bundesstraße 51 überqueren werden. Unfälle scheinen vorprogrammiert.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch