Das Jahr 2022 in Telgte und Ostbevern in Bildern

Telgte/Ostbevern

Das Jahr 2022 startete auch in Telgte und Ostbevern noch mit enormen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Doch Maßnahmen wurden gelockert, Großveranstaltungen kehrten zurück. Im Laufe des Jahres gab es zahlreiche Themen und Ereignisse, die in der Stadt für Debatten gesorgt und die Telgter bewegt haben. Hier ein Überblick in Bildern.

-agh-