Das Jesuskind ist mittendrin im Klassenraum

Die Klasse 3b der Marienschule Telgte hat sich mit einer außergewöhnlichen Idee an der Krippenausstellung beteiligt. Die Schülerinnen und Schüler bastelten ihr Klassenzimmer nach, mittendrin das Jesuskind.

Das Foto zeigt die Klasse 3b mit Ingrid Nachtigäller an der Szenenkrippe.

Sie ist ein echter Hingucker: Gemeint ist damit die sogenannte Szenenkrippe, die die Klasse 3b der Marienschule für die Ausstellung im Museum Religio eingereicht hat. Denn die Schülerinnen und Schüler haben ihren Klassenraum nachgebaut – ganz nach dem Motto der Krippenausstellung „Mittendrin“.

Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist eine Holzschublade, die nun als Miniatur-Klassenzimmer dient. Übrigens eine Arbeit, die aufgrund der ungewöhnlichen Darstellung bereits viel Lob von Museumsleiterin Dr. Anja Schöne erhielt.

Zu sehen ist diese Szenenkrippe in der 82. Krippenausstellung im Museum Religio. Und mittendrin das Jesuskind sowie alle Schülerinnen und Schüler der 3b der Marienschule. Sie wurden wirkungsvoll in Szene gesetzt. „Der nachgebaute Klassenraum in einer Holzschublade sieht wie das Original aus, nur kleiner“, ist Klassenlehrerin Ingrid Nachtigäller stolz auf das gemeinsam Entwickelte und Ergebnis.

„Auf den Gedanken sind wir nach einer Ideensammlung gekommen“, schildert Ingrid Nachtigäller die Entstehungsgeschichte der Szenenkrippe. 25 Schülerinnen und Schüler bastelten Figuren, Bücher, Plakate, Müllbehälter und Schultornister. Ingrid Nachtigäller fotografierte jedes einzelne Kind, und die ausgeschnittenen Portraitfotos wurden auf die Köpfe der Figuren geklebt. Das Jesuskind, ebenso gestaltet, sitzt in der Mitte.

Der Ausstellungsbesucher muss schon genau hinschauen, um unter insgesamt 25 Schülerinnen und Schülern das Jesuskind zu entdecken. Die 82. Krippenausstellung endet am 22. Januar mit der Preisverleihung.