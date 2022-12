Das neue Jahr hat kulturell viel zu bieten

400 Jahre Hungertuch, eine Zeitreise in das Mittelalter oder Schutzengel an der Clemenskirche: Das kommende Jahr bietet kulturell eine Menge in Telgte. Zahlreiche Veranstaltungen sind geplant, die nicht nur viele Besucherinnen und Besucher locken, sondern auch den Telgtern eine Menge bieten sollen.

Übrigens: Letztmalig lag die Hauptverantwortung bei der Planung der verschiedenen Veranstaltung bei Simone Thieringer. Nach vielen Jahren Kulturarbeit in der Emsstadt wird die Verwaltungsmitarbeiterin im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen. Ihre Nachfolgerin wird Annika Becker, die bereits seit einiger Zeit in diesem Bereich tätig ist.

Nachfolgerin für Simone Thieringer

Um die Fülle an Veranstaltungen sowohl Einheimischen als auch auswärtigen Besuchern passend zu präsentieren, hat die Verwaltung einen Flyer erstellt. Darin sind die wichtigsten Termine des kommenden Jahres zusammengefasst. „Es geht dabei sowohl um Traditionsveranstaltungen als auch um außergewöhnliche Termine“, heißt es aus dem Kulturbüro.

Neues und Bewährtes

Ein Überblick über die Termine: Vom 5. März bis 23. April feiert das Museum Religio mit einer Ausstellung unter dem Titel „Verhüllung und Offenbarung“ 400 Jahre Hungertuch. Am 18. Mai (Christi Himmelfahrt) soll die Kutschwallfahrt ab 11 Uhr wieder Tausende Besucher in die Altstadt und auf die Planwiese locken. „Schutzengel für Telgte“ ist eine Ausstellung überschrieben, die vom 21. Mai bis 3. Juli stattfindet. Die Kunstinstallation soll im Friedensjahr (375 Jahre Westfälischer Frieden) einen ganz besonderen Akzent setzen. Mehr als 100 Engel des Konzeptkünstler Ottmar Hörl werden an einer Außenwand der Clemenskirche zu sehen sein. Dafür wird ein entsprechendes Gerüst aufgebaut. Am 18. Juni soll die Planwiese bei der Neuauflage des Ballon-Picknicks wieder zum fröhlichen Treffpunkt für Familien und andere Interessierte werden. Ein Rahmenprogramm sorgt für Abwechslung, die Picknickplätze sind kostenlos, Getränke und Speisen bringen Eltern und Kinder selber mit.

Das Mittelalter wird vom 10. bis 13. August wieder nach Telgte kommen. Auf dem Mittelaltermarkt „Anno“ begeben sich die Besucher auf eine Zeitreise in längst vergangene Epochen. „Die Planwiese wird dann zu einem typisch mittelalterlichen Markt“, verspricht der Organisator. In den Kalender eintragen sollten sich alle Interessierten bereits den 12. August und 2. September: Die Picknickkonzerte „Ohrenschmaus“ mit Live-Musik finden am 12. August am Beverufer in Westbevern und am 2. September am Emsufer in Telgte statt. Das Dekomotto für die Picknicker lautet Europa. Anmeldungen und Tischreservierungen ab 2. Mai möglich. Der Mariä-Geburts-Markt startet am 8. September mit der Kirmes. Es folgen das Reitturnier im Pappelwald, das Feuerwerk am 11. September ab 21 Uhr und der Höhepunkt, der Kram- und Pferdemarkt, am 12. September.

Ebenfalls bereits eine langjährige Tradition hat die Krippenausstellung, die vom 11. November bis 28. Januar 2024 stattfindet Das Museum. In dieser Zeit sind dann wieder Krippen verschiedener Künstler im Museum Religio zu sehen. Der Flyer liegt ab sofort bei Tourismus + Kultur im Treffpunkt Telgte während der Öffnungszeiten aus und kann unter www.telgte.de heruntergeladen werden. Er wird außerdem auf Tourismus-Messen verteilt werden, damit vor allem auswärtige Besucher einen schnellen Überblick bekommen.