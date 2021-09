Das optimale Foto

Das Fotografieren mit der Digitalkamera hat viele Vorteile. „Häufig ist das Ergebnis aber nicht befriedigend, da die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten leider nicht genutzt werden. Später können die Fotos bearbeitet, verbessert und manipuliert werden. Doch auch hier hängt die Qualität des Ergebnisses stark von der richtigen Handhabung der Digitalkamera ab“, heißt es in einer Ankündigung der VHS.

In einem Kurs am Donnerstag (7. Oktober) sowie am Donnerstag (14. Oktober) werden den Teilnehmern an zwei Abenden im VHS-Haus – jeweils von 19 bis 21.15 Uhr – die verschiedenen Möglichkeiten der optimalen Nutzung einer Digitalkamera vermittelt. Am ersten Abend wird viel Theorie vermittelt und ein Einblick in die Bildbearbeitung gegeben. Am zweiten geht es nach draußen, um die Theorie in der Praxis umzusetzen. Die eigene Digitalkamera – soweit vorhanden – sollte mitgebracht werden. Nähere Informationen und Anmeldungen bis Donnerstag (30. September) bei der VHS im Treffpunkt Telgte,

21 53.