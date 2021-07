Das Pfeifen wird jetzt weniger

Der neue Bahnübergang an der Warendorfer Straße in Höhe Kraege ist am Donnerstagmittag freigegeben worden. Gleichzeitig wurden andere Querungen dichtgemacht.

Die gute Nachricht vorweg: Seit Donnerstagmittag ist das Pfeifen der Züge auf der Strecke zwischen Telgte und Warendorf weniger geworden.

Denn mit der Öffnung des neuen, technisch gesicherten Bahnübergangs bei Kraege wurden zeitgleich drei der alten Querungen geschlossen, unter anderem die vor allem von Radfahrern und Fußgängern viel frequentierte direkt bei Haus Droste.

Damit hat die Bahn nun auf diesem Streckenabschnitt beim Herannahen der Triebwagen keine querenden Fahrzeuge, Radfahrer oder Fußgänger mehr zu befürchten, und das von vielen Telgtern als lästig empfundene Pfeifen auf den ersten Hundert Metern entfällt.

Dass der neue Bahnübergang erst um 12 Uhr freigegeben wurde, hat einen Grund, der in den entsprechenden Vorschriften und Abläufen der Bahn begründet ist. Denn im Streckenbuch, das die Triebwagenführer in ihren Loks liegen haben, ist die entsprechende Veränderung erst für 12 Uhr angekündigt gewesen. Zudem mussten am neuen Bahnübergang zuerst die Baken und Absperrungen abmontiert werden und zeitgleich eine Sperrung am Alt-Bahnübergang bei Haus Droste umgesetzt werden.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,87 Millionen Euro. Hiervon trägt die Deutsche Bahn 197 000 Euro, den Rest teilen sich die Stadt und der Kreis. Für die Baumaßnahme wurden zudem Fördergelder der Bezirksregierung in Münster in größerer Höhe bewilligt.