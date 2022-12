Annette Otto kümmert sich um das Wartehäuschen im Wiewelhook

Wenn Annette Otto durch das Fenster der Wohnung schaut, dann fällt ihr gleich das Wartehäuschen für die Schulkinder im Wiewelhook ins Blickfeld, Und das hegt und pflegt sie nunmehr seit der Erstellung im Jahre 1995. „Sauberkeit und Ordnung muss nicht nur in den häuslichen vier Wänden sein, sondern auch im Inneren und rundum ein Wartehäuschen. Das äußere Erscheinungsbild ist wichtig.“ Und da legt Annette Otto viel Hand an, damit stets alles in ihrem Sinne aussieht.

Einmal die Woche − oder auch hin und wieder ein zweites Mal − ist die „Wiewelhookerin“ für ein paar Stunden damit beschäftigt. Pflege der Blumen, die das kleine aber feine Gebäude zieren, Hecke stutzen, den Innen- und Außenbereich säubern, fegen und von Unrat befreien. „Ich mache die Arbeit gerne, erfahre für das ehrenamtliche Engagement auch Lob und Anerkennung der Schulkinder und deren Eltern, über die ich mich natürlich freue.“

Das Wichtigste ist für Annette Otto aber, dass die hier mit dem Bus abgeholten Schulkinder Schutz vor Regen und Kälte haben. Ihre Fahrräder können diese in den fest installierten Ständern abstellen, die sich vor dem Wartehäuschen befinden. Aus dem ehemaligen kleinen Häuschen aus Holz wurde 1995 im Rahmen der 72-Stunden-Aktion der Landjugend Westbevern das Wartehäuschen mit Mauerwerk und Dachbedeckung erstellt. Mitglieder der Landjugend setzten ihren Plan mit einem festen Fundament und mit Steinen versehenen Außenwänden sowie einem mit Dachpfannen gedeckten Dach um. Der damalige Bürgermeister Reinhold Hotte war bei der Einweihung dabei. Der Spruch „Es ist das schönste Wartehäuschen im Umfeld“ löste Freude bei den Erbauern und den Schulkindern aus.

Deren Anzahl, die hier an der Bushaltestelle der Familie Otto ihr geliebtes Zweirad abstellen, hat sich im Laufe der Jahre erhöht. „Ein neuer Anstrich“ ist der Wunsch von Anette Otto für die kommenden Monate. Das Wartehäuschen im Wiewelhook hat eine Geschichte. Im Februar 1986 packten Väter an einem Wochenende kräftig an, setzten die schon am Tage zuvor zurechtgeschnittenen Bausteine (Bretterwände) zusammen und ließen in wenigen Stunden ein kleines Häuschen entstehen. Alfred Schulze Nahrup hatte zwei alte Scheunentore aus Holz zur Verfügung gestellt, die Stadt Telgte steuerte ein paar Rollen Teerpappe für das Flachdach bei.

Wasser lief Kindern in die Schultaschen

Bernhard Tippkötter hatte den Anstoß zu dieser Aktion gegeben. „Den Kindern lief das Wasser morgens ja fast in die Schultasche“, ärgerte sich der Vater. Bislang waren die Kinder am Trafo bei Familie Bäumer in den Bus gestiegen. Mit der erfolgten Verlegung − das Busunternehmen wurde informiert − entschärfte man zudem einen Gefahrenpunkt: Früher hielt der Bus direkt hinter der Kurve. Mit dem Umzug der Bushaltestelle an einer geraden Strecke konnte der Bus sogar in eine Haltebucht einbiegen.

Die Eltern wissen diesen Vorteil zu schätzen: „Hier können die Schulkinder schon einige Minuten verweilen, kann man sogar die Schultaschen absetzen und selbst für Fahrräder wurde Platz geschaffen“, freuten sich die Erbauer. Die Landjugend tat sich aber nicht nur bei der 72-Stunden-Aktion bei der Erstellung des Wartehäuschens im Wiewelhook hervor. Im Jahr 1995 wurde im Bereich Sickerhook (Haus Langen) an einem schönen Wander- und Radfahrweg eine fest verankerte Ruhebank aufgestellt, die gerne für einen kurzen Stopp genutzt wird. Es folgte im Juni 2001 die Aktion „Big Bagger“ mit der Aufstellung einer Schutzhütte bei „ Beermanns Kapellken“.