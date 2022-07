Das Spektakel von Lincoln

Das Telgter Team für Spiel ohne Grenzen im August 1978 in Lincoln/England: (erste Reihe v.l.) Irmgard Bonse, Ann Grealy, Marlies Luttermann und Ursula Wickermann; (zweite Reihe v.l.) Willi Kersten, Adalbert Knobloch, Martin Langner, Heinz Tomkötter, (dritte Reihe v.l.) Gerhard Duddeck, Eva Meister, Ferdi Berding, Ferdi Bußmann, Udo Deus, Werner Hubeny. Es fehlt Götz Zimmermann. „Robin Hood“ war das Leitmotiv der Veranstaltung. Viele packende Spiele bekamen die Zuschauer in Lincoln und am Bildschirm zu sehen.„Robin Hood“ war das Leitmotiv der Veranstaltung. Viele packende Spiele bekamen die Zuschauer in Lincoln und am Bildschirm zu sehen.Ein Teil des 1978er „Spiel-ohne-Grenzen-Teams“ traf sich jetzt in der Gaststätte Tante Lina zu einem Wiedersehen: (v.l.) Martin Langner, Irmgard Dieckmann (geb. Bonse), Gerhard Duddeck, Marlies Luttermann, Ferdi Bußmann und Götz Zimmermann.50 Schlachtenbummler waren aus Telgte Der Hype war riesengroß: Ein Empfang vor dem Rathaus

Foto: Bernd PohlkampBernd Pohlkamp