Das war das Jahr 2021 in Telgte und Ostbevern

Jahresrückblick in Bildern

Wer den Blick zurück auf das Jahr 2021 richtet, der stellt schnell fest, dass die vergangenen zwölf Monate nicht nur von Corona bestimmt wurden.

Ein Aufregerthema war fast das ganze Jahr hindurch die Zahl der Baustellen. Nicht nur am Münstertor wurde und wird fleißig gebuddelt, sondern auch an vielen anderen Stellen in der Stadt waren die Tiefbauer unterwegs – oft sehr zum Ärger der Autofahrer, denn Umleitungen gab es viele.

Schöne Ereignisse waren hingegen die Aktion „Gras drüber?!“, bei der die Kapellenstraße mit Rasen ausgelegt wurde oder die Einweihung der Graffiti-Kunst unterhalb der Günter-Grass-Brücke.

Zudem gab es viele weitere Dinge, die rückblickend Ereignisse waren – und dazu zählen auch die Massen an Schnee, die im Februar fielen . . .