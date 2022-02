Zwölf Büros haben sich an dem Architekturwettbewerb zur Erweiterungsbau des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums beteiligt, das Rennen hat das Büro Kleihues + Kleihues aus Dülmen-Rorup gemacht. Am Donnerstagabend wurde zunächst von Planungs- und Schulausschuss in gemeinsamer Sitzung und anschließend vom Rat einstimmig beschlossen, dem Sieger den Auftrag für die Planungen zu erteilen.

Geschätzte Kosten in Höhe von 6,8 Millionen Euro

Die prognostizierten Schülerzahlen, die Umstellung von G8 auf G9 und die geänderten pädagogischen Anforderungen an Klassen-, Fach- und Differenzierungsräume machen eine räumliche Vergrößerung des Gymnasiums unumgänglich. Bis zum Schuljahresbeginn 2024/25 müssen zusätzliche Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Geschätzt werden Kosten in Höhe von 6,8 Millionen Euro. Bürgermeister Wolfgang Pieper betonte aber, dass es sich dabei um eine Schätzung handele. Genaue Berechnungen gebe es erst später. Architekt Stefan Schopmeyer, der als Wettbewerbsbetreuer und Vorprüfer fungiert hatte, wies in diesem Zusammenhang auch auf die momentan „schwer kalkulierbare Baupreisentwicklung“ hin.

Schopmeyer lobte den Siegerentwurf, aber nicht nur diesen, sondern auch das „große Spektrum“, das die zwölf eingereichten Planungen geboten hätten.

„ »Das wirkt wie aus einem Guss.« “ Stefan Schopmeyer

Von Kleihues + Kleihues vorgesehen ist ein fast quadratischer Baukörper mit drei Obergeschossen, der gestalterisch an den Bestandsbau des Gymnasiums angepasst ist. „Das wirkt wie aus einem Guss“, erklärte Schopmeyer. Das Gebäude wird ein wenig angehoben, um auf die gleiche Höhe wie der Bestandsbau zu kommen. Dadurch entstehen Stufen. Durch eine Rampenanlage wird aber die Barrierefreiheit garantiert.

Im Innern des Neubaus wird es zwei Treppenhäuser geben. Die Räume werden um einen Kern herum angeordnet. In jeder Etage befinden sich vier Klassen und zusätzliche kleine Differenzierungsräume, aber auch Freiräume. „Wir freuen uns über das Ergebnis“, zeigte sich auch Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zur­hove zufrieden.

„ »Wir brauchen Bewegungsflächen für unsere Schüler.« “ Steffen Möller

Aber es gibt auch einen Wermutstropfen: Das momentan vorhandene Kleinspielfeld muss weichen. Vorgesehen ist zwar, zwischen Sportplatz und dem Busparkplatz eine neue Spielfläche aufzumalen, was einige Ausschussmitglieder und insbesondere Steffen Möller, Leiter der Sekundarschule an der Marienlinde, nicht zufriedenstellte: „Wir haben nichts gegen das neue Gebäude. Der Bedarf ist ja da. Aber wir sind eine Ganztagsschule. Wir brauchen Bewegungsflächen für unsere Schüler.“ Mit besagtem aufgemaltem Feld will er sich nicht abspeisen lassen. Er wünscht sich für seine Schüler eine adäquate Fläche zu der derzeit vorhandenen. Möller sieht zudem das Problem, dass es schwierig werden könnte, auf der weit von seiner Schule und hinter dem Neubau liegenden Fläche Aufsicht zu führen.

Platz für zusätzliche Bewegungsflächen suchen

Die Sorgen des Schulleiters teilte auch die Politik. Einstimmig wurde dem Beschlussvorschlag zur Auftragserteilung ein weiterer Punkt hinzugefügt. Weil durch den Erweiterungsbau Bewegungsfläche verloren geht, wurde die Verwaltung beauftragt, im Rahmen der Freiraumplanung in Abstimmung mit den Schulleitungen zusätzliche Bewegungsflächen zu suchen.