Dauerhaft handlungsfähig bleiben

Durch zu viele in Quarantäne befindliche Bürger könnten die „kritischen Infrastrukturen“ gefährdet sein. Beispielsweise bei Feuerwehr oder Rettungsdienst. Das Land NRW habe spezielle Erlasse und Regelungen getroffen, die die dauerhafte Einsatzfähigkeit sicherstellen sollen, beruhigt Bürgermeister Wolfgang Pieper.

Energie, Gesundheit, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Medien und Kultur, Wasser, Finanz- und Versicherungswesen, Ernährung sowie Staat und Verwaltung sind laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die Sektoren der ,kritischen Infrastrukturen’. Diese sind von wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Sollten wegen der sich rasant ausbreitenden Omikron-Coronavirus-Variante aber zu viele Bürger, die in den Bereichen der kritischen Infrastrukturen tätig sind, in Quarantäne müssen, könnte es zu Engpässen – wie zum Beispiel bei Einsätzen von Feuerwehr oder Rettungsdienst – kommen.