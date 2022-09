Den ersten Schwestern auf der Spur

Am 2. Juli 1844 wurde der Orden der Mauritzer Franziskanerinnen von Johann Christoph Bernsmeyer in Telgte gegründet. Am Donnerstag weilte ein franziskanische Pilgergruppe aus Amerika in der Emsstadt. Die Teilnehmer begaben sich auf die Spuren der ersten Schwestern.

Die „Kongregation der Krankenschwestern vom Regulierten Dritten Orden des Heiligen Franziskus“ wurde am 2. Juli 1844 von Johann Christoph Bernsmeyer in Telgte gegründet. Die in aller Welt agierende Ordensgemeinschaft, die ihr Mutterhaus seit 1853 in Münster hat, ist heute besser bekannt als Mauritzer Franziskanerinnen. Aus den von den Franziskanerinnen rund um den Globus gegründeten Provinzen kommen regelmäßig Pilgergruppen zum Gründungsort ihres Ordens nach Telgte.

Am Donnerstag weilte eine 25-köpfige Pilgergruppe aus den USA an der Ems. Angeführt wurde sie von Sister Maureen O‘Connor, Provinzoberin der amerikanischen Provinz, Damond Boatwright, President and CEO, sowie Rachelle Barina, Chief Mission Officer (zuständig für die franziskanischen Werte). Geleitet wurde die Besuchergruppe, der auch Schwestern und Mitarbeiter des Generalates der Franziskanerinnen, des Provinzialates und des Mutterhauses angehörten, von Generaloberin Schwester M. Margarete Ulager.

1875 waren die ersten Schwestern mit dem Schiff von Rotterdam nach Amerika ausgewandert, wo sie am 4. November 1875 ankamen und sich fortan an verschiedenen Stellen des Landes um kranke Menschen kümmerten. Das „Hospital Sisters Health System“ wurde ins Leben gerufen.

Die jetzt in Europa weilenden Pilger sind leitende Mitarbeiter aus 15 Krankenhäusern in der amerikanischen Provinz. „Sie gehen den Spuren der ersten Schwestern und des Heiligen Franziskus nach“, erläuterte Schwester M. Margarete. Die ersten Stationen waren Assisi und Rom, ehe es weiter nach Deutschland ging. Am Dienstag sind sie im Mutterhaus in Münster angekommen. Am Donnerstag folgte der Telgte-Besuch, um die Wurzeln der Kongregation kennenzulernen. „Ziel ist, dass sie das Erbe weitertragen“, so Schwester M. Margarete weiter. Erster Anlaufpunkt war das Klara-Haus an der Herrenstraße. Propst Dr. Michael Langenfeld brachte den Gästen anschließend die Historie der Gnadenkapelle näher. Eine heilige Messe in der Clemenskirche folgte, in der Pater Michael Plattig O.Carm. die Eucharistie mit der Gruppe feierte. Weiter ging es zum Rochus-Hospital, wo das Grab Christoph Bernsmeyers besucht und eine Statio gehalten wurde. Chefarzt Prof. Dr. Matthias Rothermundt und Pflegedirektor Matthias Schulte erläuterten die Geschichte des Rochus und den Versorgungsauftrag der Klinik. Von dort fuhr die Gruppe zurück zum Mutterhaus nach Münster, wo nach einer Eucharistiefeier von Provinzoberin Schwester M. Diethilde Bövingloh und Konventsoberin Schwester M. Hiltrud Vacker zu einem Grillabend eingeladen worden war.