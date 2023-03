Den Holzwürmern lauschen

Verschiedene Aktionen rund um die Orgel bietet die Evangelische Kirchengemeinde in den nächsten Wochen an, darunter auch etwas für Kinder.

Die Vorbereitungen für die Sanierung der Orgel in der Petruskirche gehen in den Endspurt. Bis einschließlich Mai gibt es an jedem ersten Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst (gegen 12 Uhr) die Möglichkeit zu einer Orgelführung. Am 12. März (Sonntag) von lädt die Evangelische Kirchengemeinde von 15 bis 16 Uhr Kinder im Kita- und Grundschulalter (in Begleitung) ein, den Holzwürmern Rosalie und Werner zu lauschen. Sie werden eine Geschichte rund um die Orgel erzählen und die Kinder gedanklich sowie klanglich in den Aufbau dieses Instruments mitnehmen.