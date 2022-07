Den neuen Skaterpark richtig nutzen lernen

„Mit dem Skateboard den Skaterplatz in Telgte nutzen können – aber wie?“ Unter diesem Motto bietet das Kinder- und Jugendwerk Telgte einen Schnupperkurs „Skateboardfahren“ im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ für Vereine und Verbände am 8. und 9. August an. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren Grundtechniken des Skateboardfahrens und erste Tricks unter der Leitung von Anton Sporket (Skateboardfahrer) und Jens Micke (Organisation und Begleitung) erlernen.

Im weiteren Verlauf des Kurses werden dann die erst kürzlich neu entstandenen Elemente des Skaterplatzes mit eingebunden. Treffpunkt an beiden Tagen ist jeweils der Skaterplatz am Telgter Schulzentrum.

Die Kosten für dieses Angebot belaufen sich auf zehn Euro für beide Tage, und es wird um eine Anmeldung unter info@mobilejugendarbeit-telgte.de gebeten, da die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Kinder begrenzt ist. In den Kosten ist jeweils ein kleiner Imbiss enthalten.

Da nur zwei bis drei Skateboards leihweise zur Verfügung gestellt werden können, weist der Veranstalter daraufhin, dass nach Möglichkeit eigene Skateboards mitgebracht werden sollten.